Pedri fue una de las estrellas del Barcelona vs. Galatasaray por Europa League (2-1). El español consiguió empatar el encuentro antes del término de la primera mitad, permitiendo que el cuadro azulgrana reaccione y salte al campo en los segundos 45 minutos con la consigna de darle vuelta al marcador.

Tras el encuentro, González conversó con la prensa y explicó que el equipo pudo sacar adelante el partido gracias a su “carácter y ganas de ganar”. “No había estado nunca en un campo que apriete tanto, es una locura. Era importante empatar rápido porque con un ambiente así ellos se han venido arriba después de su gol”, dijo en conversación con Movistar Deportes.

En este sentido, admitió no acordarse mucho de una jugada magistral en la que dejó sentados a dos defensas rivales con dos fintas, antes de batir sutilmente a Iñaki Peña. “En el campo, las cosas me salen solas. Me han salido dos jugadores y he amagado hasta que he encontrado el hueco”, relató Pedri.

El tanto del canario será recordado por la gran frialdad que tuvo para definir. Se quitó de encima a dos rivales y disparó cruzado para sentenciar el 1-1 transitorio. Incluso, uno que otro fanático lo comparó con algún tanto de Lionel Messi. “Yo creo que Messi ha marcado goles mucho mejores, compararme con él es una locura”, dijo.

Respecto al Clásico del domingo ante el Real Madrid, el centrocampista canario considera que el Barça llega “en el mejor momento del año, haciendo un buen fútbol”. Así, cree que su equipo tendrá “la oportunidad de ganar”.

Barcelona avanza a paso firme en Europa

El Barcelona se clasificó para cuartos de final de la Europa League tras remontar y ganar 2-1 en el campo del Galatasaray este jueves en la vuelta de octavos del campeonato continental.

El brasileño Marcao adelantó al equipo turco con un remate de cabeza (28), pero Pedro González ‘Pedri’ puso el 1-1 (37) y Pierre-Emerick Aubameyang marcó el 2-1 (49) definitivo, que dio el pase a los azulgranas.

El Barça, que no había pasado del empate 0-0 en la ida en el Camp Nou, mantiene su firme rumbo en la Liga Europa, un título que todavía no figura en sus vitrinas.





