Luego de una serie bastante pareja en Países Bajos, la llave se define en Italia. Roma vs. Feyenoord EN VIVO se verán las caras este jueves 22 de febrero desde las 2:00 p.m. Centro de México en el juego de vuelta por la ronda de playoffs de la Europa League 2023-24. En la ida disputada en Países Bajos todo quedó igualado 1-1 en un encuentro donde estuvo presente el mexicano Santiago Giménez, haciendo su reaparición luego de una lesión. Ahora, en la capital italiana son los locales los que buscarán asegurar la serie a su favor. Mira el Roma vs. Feyenoord con transmisión de ESPN y Star Plus.

Roma vs. Feyenoord por Europa League: mira la transmisión del partido (Video: Twitter)