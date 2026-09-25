La selección de Guatemala protagonizará un duelo de pronóstico reservado frente a Jamaica por la Concacaf Nations League. Vea el encuentro en vivo en Estados Unidos a través de FOX Deportes. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor
La selección de Guatemala protagonizará un duelo de pronóstico reservado frente a Jamaica por la Concacaf Nations League. Vea el encuentro en vivo en Estados Unidos a través de FOX Deportes. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor

Guatemala visita a Jamaica por la Concacaf Nations League 2026 este viernes 25 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:00 p.m. ET y hora de Jamaica / 5:00 p.m. PT en el National Stadium de Kingston, como parte del Grupo B de la Liga A, y representa un paso importante en la pelea por avanzar dentro del torneo regional rumbo a la Copa Oro 2027. El Azul y Blanco y los Reggae Boyz comparten sector junto con Honduras, Surinam, Martinica y El Salvador, dentro de una Liga A que reúne a 16 selecciones y se disputa entre septiembre y octubre. A continuación, te detallamos cómo ver el partido Guatemala vs. Jamaica por FOX Deportes por televisión y las alternativas legales en streaming.

Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, partido Guatemala vs. Jamaica por TV e Internet

Para ver el partido Guatemala vs. Jamaica por la Fecha 1 del Grupo B de la Liga de la Concacaf Nations League 2026 por FOX Deportes en vivo, tienes diferentes alternativas oficiales y plataformas de streaming. Debido a que FOX Deportes es un canal enfocado en el mercado hispano de Estados Unidos, las opciones principales varían según tu ubicación geográfica:

Plataformas de streaming sin cable (EE. UU.)

Si no tienes servicio de televisión por cable contratado en los Estados Unidos, puedes sintonizar el canal a través de servicios de transmisión en directo que lo incluyen en sus paquetes (algunos con periodos de prueba gratuitos):

  • Fubo: Incluye el canal en sus planes enfocados en deportes y contenido latino. Puedes acceder desde la web de .
  • DirecTV Stream: Cuenta con el canal en sus paquetes que cubren deportes en español y canales locales.
  • Hulu + Live TV / YouTube TV: Ofrecen la señal en vivo agregando los paquetes correspondientes de televisión en directo o deportes.

Aplicaciones y Sitios Oficiales de FOX

Si ya pagas un servicio de televisión (proveedor de cable, satélite o streaming compatible), puedes usar tus credenciales de inicio de sesión para desbloquear la señal en vivo sin costo adicional:

  • Sitio Web: Inicia sesión directamente en la sección en directo de .
  • Aplicación FOX Sports: Descarga la app móvil para ver partidos y eventos en directo desde dispositivos o iOS.
  • Aplicación FOX One: La plataforma también unifica las transmisiones en vivo de los canales de la cadena.

Alternativas en Latinoamérica (México y Centro/Sudamérica)

La marca FOX Deportes opera de forma independiente en los Estados Unidos. Si te encuentras en México o en el resto de América Latina, los eventos deportivos de esta cadena se transmiten principalmente a través de las señales locales de FOX Sports (Canales 1, 2, 3 y FOX Sports Premium):

  • Streaming en Latam: Puedes contratar la señal por medio de plataformas como (añadiendo el canal complementario) o a través de proveedores de cable locales.

Guatemala vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026: Lo que debes saber del partido

DatoJamaica vs. Guatemala
TorneoJornada 1 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27
FechaViernes, 25 de septiembre de 2026
SedeNational Stadium en Kingston, Jamaica
Hora en Guatemala6:00 p. m.
Hora en Jamaica y EE. UU. (ET)8:00 p. m.
Hora UTC12:00 a. m. del sábado 26 de septiembre
Hora en Perú7:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC