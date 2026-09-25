Guatemala visita a Jamaica por la Concacaf Nations League 2026 este viernes 25 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:00 p.m. ET y hora de Jamaica / 5:00 p.m. PT en el National Stadium de Kingston, como parte del Grupo B de la Liga A, y representa un paso importante en la pelea por avanzar dentro del torneo regional rumbo a la Copa Oro 2027. El Azul y Blanco y los Reggae Boyz comparten sector junto con Honduras, Surinam, Martinica y El Salvador, dentro de una Liga A que reúne a 16 selecciones y se disputa entre septiembre y octubre. A continuación, te detallamos cómo ver el partido Guatemala vs. Jamaica por FOX Deportes por televisión y las alternativas legales en streaming.

Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, partido Guatemala vs. Jamaica por TV e Internet

Para ver el partido Guatemala vs. Jamaica por la Fecha 1 del Grupo B de la Liga de la Concacaf Nations League 2026 por FOX Deportes en vivo, tienes diferentes alternativas oficiales y plataformas de streaming. Debido a que FOX Deportes es un canal enfocado en el mercado hispano de Estados Unidos, las opciones principales varían según tu ubicación geográfica:

Plataformas de streaming sin cable (EE. UU.)

Si no tienes servicio de televisión por cable contratado en los Estados Unidos, puedes sintonizar el canal a través de servicios de transmisión en directo que lo incluyen en sus paquetes (algunos con periodos de prueba gratuitos):

Fubo: Incluye el canal en sus planes enfocados en deportes y contenido latino. Puedes acceder desde la web de Fubo TV.

Incluye el canal en sus planes enfocados en deportes y contenido latino. Puedes acceder desde la web de Fubo TV. DirecTV Stream: Cuenta con el canal en sus paquetes que cubren deportes en español y canales locales.

Cuenta con el canal en sus paquetes que cubren deportes en español y canales locales. Hulu + Live TV / YouTube TV: Ofrecen la señal en vivo agregando los paquetes correspondientes de televisión en directo o deportes.

Aplicaciones y Sitios Oficiales de FOX

Si ya pagas un servicio de televisión (proveedor de cable, satélite o streaming compatible), puedes usar tus credenciales de inicio de sesión para desbloquear la señal en vivo sin costo adicional:

Sitio Web: Inicia sesión directamente en la sección en directo de FOX Sports Live.

Inicia sesión directamente en la sección en directo de FOX Sports Live. Aplicación FOX Sports: Descarga la app móvil para ver partidos y eventos en directo desde dispositivos Android o iOS.

Descarga la app móvil para ver partidos y eventos en directo desde dispositivos Android o iOS. Aplicación FOX One: La plataforma FOX One también unifica las transmisiones en vivo de los canales de la cadena.

Alternativas en Latinoamérica (México y Centro/Sudamérica)

La marca FOX Deportes opera de forma independiente en los Estados Unidos. Si te encuentras en México o en el resto de América Latina, los eventos deportivos de esta cadena se transmiten principalmente a través de las señales locales de FOX Sports (Canales 1, 2, 3 y FOX Sports Premium):

Streaming en Latam: Puedes contratar la señal por medio de plataformas como Prime Video (añadiendo el canal complementario) o a través de proveedores de cable locales.

Guatemala vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026: Lo que debes saber del partido

Dato Jamaica vs. Guatemala Torneo Jornada 1 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 Fecha Viernes, 25 de septiembre de 2026 Sede National Stadium en Kingston, Jamaica Hora en Guatemala 6:00 p. m. Hora en Jamaica y EE. UU. (ET) 8:00 p. m. Hora UTC 12:00 a. m. del sábado 26 de septiembre Hora en Perú 7:00 p. m.