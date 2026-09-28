Un duelo de pronóstico reservado viviremos en la Jornada 2 de la Concacaf Nations League 2026-27. Este lunes 28 de septiembre, no te pierdas la transmisión de Guatemala vs. El Salvador EN VIVO a través de la señal de FOX Deportes, encuentro que iniciará desde las 6:00 p.m. hora local . La selección guatemalteca inició con una dura derrota por 3-2 ante Jamaica como visitante, mientras que los salvadoreños vencieron 3-1 en casa a Martinica.

¿Dónde ver FOX Deportes, Guatemala vs. El Salvador por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Guatemala vs. El Salvador, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el lunes 28 de septiembre de 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Guatemala vs. Jamaica como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Guatemala vs. El Salvador, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Guatemala vs. El Salvador por Concacaf Nations League

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Lunes 28 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala

Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala Horarios: 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Guatemala

10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Guatemala Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One