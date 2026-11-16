Canadá recibe a Guatemala este lunes 16 de noviembre de 2026 en el BMO Field de Toronto por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El partido comenzará a las 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT, mientras el combinado guatemalteco intentarán remontar el 3-2 sufrido en el encuentro de ida. Los Canucks construyeron una ventaja de tres goles en Ciudad de Guatemala, pero Óscar Santis y Matthew Evans redujeron la diferencia y mantuvieron abierta la eliminatoria. El ganador avanzará al Final Four de 2027 y obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro, mientras el perdedor disputará la ronda preliminar. Los Chapines necesitan vencer por dos goles para avanzar sin depender de criterios adicionales, aunque una victoria por 3-2 llevaría la serie al tiempo extra y, si persiste la igualdad, a los penales. Jesse Marsch mantiene la duda de Alphonso Davies por lesión, mientras el equipo de Luis Fernando Tena busca repetir la eliminación conseguida ante Canadá en la Copa Oro 2025. A continuación, te detallamos cómo ver el partido Canadá vs. Guatemala en vivo por FOX tanto por televisión como Internet.

¿Dónde ver FOX EN VIVO por Internet, partido Canadá vs. Guatemala por Concacaf Nations League 2026 en TV y Online?

Para ver el partido Canadá vs. Guatemala por la señal de FOX Guatemala EN VIVO por Internet, debes utilizar las plataformas digitales oficiales de los operadores de televisión que cuentan con los derechos oficiales de distribución en el país. Al haber regresado la marca recientemente a Centroamérica, el canal se transmite integrado en las parrillas locales. A continuación, se detallan las opciones legales disponibles:

Aplicaciones y plataformas por operador

Tigo One TV App (Tigo) Claro tv+ (Claro) FOX Sports App Si tienes contratado un plan residencial o móvil elegible con Tigo, puedes sintonizar la señal de FOX sin costo adicional ingresando con tus credenciales a la aplicación. El canal está integrado en la parrilla digital y transmite partidos de la Liga Nacional de Guatemala (como los juegos de CSD Municipal) y torneos internacionales. Los suscriptores de los paquetes de Claro TV+ pueden acceder a la señal en vivo de FOX a través de la aplicación de Claro para dispositivos móviles o televisores inteligentes. Puedes descargar la aplicación e iniciar sesión vinculando la cuenta de tu proveedor de cable local (Claro o Tigo) para liberar la transmisión continua en vivo.

Alternativas de streaming gratuitas

FOX on Tubi Como parte del lanzamiento regional, los usuarios en Guatemala pueden sintonizar el canal digital gratuito “FOX on Tubi” ingresando a la plataforma de streaming Tubi. Esta opción no requiere suscripción mensual, aunque la disponibilidad de ciertos eventos en vivo de alto perfil (como partidos exclusivos) puede variar según los derechos de transmisión para la región

¿Qué pasará con TiGo Sports tras ser adquirido por FOX?

FOX anunció en abril de 2026 la adquisición de las operaciones y producción local de TiGo Sports en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y, a partir de mayo, puso a disposición del público cuatro señales para sus suscriptores en estos países, combinando eventos regionales con derechos internacionales incluidos en su portafolio. El canal FOX estará disponible en televisión de paga, en la plataforma gratuita Tubi y posteriormente en FOX+ y el servicio de streaming FOX One.

El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales con talento local.

En el plano internacional, la oferta sumará torneos como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga a partir de la temporada 2026-2027, la Saudi Pro League y la Liga MX, además de derechos de fútbol femenino en México y Europa.

Asimismo, la programación incluirá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol de las Grandes Ligas (MLB), NASCAR, artes marciales mixtas, lucha libre AAA, Fórmula E, WRC, WEC y deportes universitarios de la Big Ten Conference.

FOX confirmó que mantendrá al talento local de Tigo Sports, con el objetivo de garantizar continuidad en las transmisiones y preservar el enfoque regional en la cobertura. Asimismo, si bien en países como Costa Rica los canales TiGo Sports y TiGo Sports 2 ya pasaron a llamarse FOX y FOX+, en el resto de los países centroamericanos mencionados la transición se concretó una vez finalizada la edición 2026 de la Copa del Mundo.

Horario del partido Canadá vs. Guatemala por la Concacaf Nations League 2026 en Estados Unidos

Canadá vs. Guatemala se jugará el lunes 16 de noviembre de 2026 en el BMO Field de Toronto, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27. El partido está programado para las 7:00 p. m. de Guatemala / 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT. Para la comunidad guatemalteca, canadiense y centroamericana en Estados Unidos, el horario equivale a:

Zona horaria en EE. UU. Hora del partido Este (Nueva York, Miami, Washington D. C.) 8:00 p. m. ET Central (Chicago, Houston, Dallas) 7:00 p. m. CT Montaña (Denver, Phoenix) 6:00 p. m. MT Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 5:00 p. m. PT

Guatemala opera en UTC−6 durante todo el año y no aplica horario de verano; por eso, en agosto el encuentro inicia dos horas después en la Costa Este de Estados Unidos, una hora después en la zona Central y una hora antes en la Costa Oeste. La diferencia para la zona de Montaña puede variar según la ciudad y la aplicación local del horario de verano.

Fecha y hora del partido Canadá vs. Guatemala por Concacaf Nations League 2026

Dato Información Partido Canadá vs. Guatemala Competición Vuelta de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27 Fecha Lunes, 16 de noviembre de 2026 Hora 5:00 p. m. PT / 7:00 p. m. hora de Ciudad de Guatemala y Tiempo del Centro de México / 8:00 p. m. ET Lugar BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá) TV / Streaming FOX