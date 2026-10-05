Este lunes 5 de octubre se realizará un partido que promete ser emotivo de principio a fin. Guatemala y Surinam se enfrentan por la cuarta jornada de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. El encuentro está programado para las 6:00 p. m. (hora de Guatemala). La transmisión del compromiso estará a cargo de FOX.

El equipo caribeño ha tenido un buen inicio en el torneo. En su debut consiguió una victoria por 3-2 sobre Honduras, luego derrotó 2-1 a Martinica y, en su última presentación, igualó sin goles ante la propia selección guatemalteca. Ahora, un nuevo triunfo le permitiría acercarse al objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Guatemala, por su parte, necesita sumar de a tres para mantener vivas sus posibilidades de clasificación. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena comenzó el certamen con una derrota 3-2 frente a Jamaica, pero respondió con una contundente goleada 6-0 sobre El Salvador. Posteriormente, rescató un empate 0-0 ante Surinam como visitante, por lo que tendrá la oportunidad de conseguir una victoria clave.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 05/10/2026.- Canal de TV para ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO hoy por la Liga de Naciones de Concacaf desde el Estadio Manuel Felipe Carrera. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Dónde ver FOX, Guatemala vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

En Guatemala, FOX transmitirá el partido de la selección ante Surinam, un duelo clave en la Concacaf Nations League 2026.

FOX se puede ver en Guatemala mediante Tigo One TV y Claro Guatemala, mediante el canal 651.

Tigo Guatemala ofrece el servicio premium de FOX para eventos deportivos en vivo. Actualmente figura en los canales 2 SD y 702 HD para clientes que contraten el servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Guatemala vs. Surinam, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Guatemala vs. Surinam por Concacaf Nations League

Fecha: Lunes 5 de octubre de 2026

Lunes 5 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera

Estadio Manuel Felipe Carrera Horarios: 6:00 p.m. Guatemala

6:00 p.m. Guatemala Canal TV: FOX

FOX Streaming: FOX One