Un partido de pronóstico reservado se disputará en la Jornada 16 de la Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 7 de noviembre, desde el Estadio Universitario de Nuevo León, no te pierdas el partido de Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de FOX en México y Fox One en Estados Unidos. La Máquina marcha en el tercer puesto de la tabla general con 29 puntos, peleando directamente el liderato del torneo junto a otros dos equipos. Los Auriazules, por su parte, viven un panorama gris y se ubican en la posición 15 con solo 15 unidades. Al estar prácticamente eliminados de la fase final de la Liguilla, el cuerpo técnico utilizará este encuentro para dar minutos a jóvenes y cumplir con la regla de menores, donde todavía adeudan 234 minutos.
¿Dónde ver FOX, Tigres UANL vs. Cruz Azul por Apertura 2026 de la Liga MX?
El partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Universitario ubicado en Nuevo León, México. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.
Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible vía streaming por FOX ONE. También podrá verse mediante fuboTV, Telemundo, UNIVERSO y Estrella TV.
|En Televisión de Paga
|En Streaming (Online)
|FOX Sports / FOX One: El encuentro se transmitirá en vivo mediante la señal restringida del canal tradicional de FOX Sports y el canal premium FOX One. Deberás sintonizarlo directamente en tu proveedor de cable o satélite si tienes contratado el paquete.
|FOX One Premium: Podrás seguir la transmisión en vivo por internet contratando de forma independiente o mediante tu proveedor la señal digital a través de la plataforma FOX One.
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|Amazon Prime Video: También estará disponible en esta plataforma mediante la suscripción que incluye los contenidos en vivo de FOX.
Fecha, hora, TV y dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul por Concacaf Nations League
- Fecha: Sábado, 7 de noviembre de 2026
- Lugar: Estadio Universitario de Nuevo León
- Horarios: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de México
- Canal TV: FOX
- Streaming: FOX One