Tigres UANL recibirá a Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX en la señal en vivo de FOX Sports para televisión por suscripción y streaming. | Crédito: Club de Fútbol Cruz Azul / Facebook / Composición Depor
Tigres UANL recibirá a Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX en la señal en vivo de FOX Sports para televisión por suscripción y streaming. | Crédito: Club de Fútbol Cruz Azul / Facebook / Composición Depor

Un partido de pronóstico reservado se disputará en la Jornada 16 de la Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 7 de noviembre, desde el Estadio Universitario de Nuevo León, no te pierdas el partido de Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de FOX en México y Fox One en Estados Unidos. La Máquina marcha en el tercer puesto de la tabla general con 29 puntos, peleando directamente el liderato del torneo junto a otros dos equipos. Los Auriazules, por su parte, viven un panorama gris y se ubican en la posición 15 con solo 15 unidades. Al estar prácticamente eliminados de la fase final de la Liguilla, el cuerpo técnico utilizará este encuentro para dar minutos a jóvenes y cumplir con la regla de menores, donde todavía adeudan 234 minutos.

NUEVO LEÓN, MÉXICO, 7/11/2026. FOX ONE transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido entre Tigres vs. Cruz Azul por el Apertura de la Liga MX 2026 en el Estadio Universitario. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.
NUEVO LEÓN, MÉXICO, 7/11/2026. FOX ONE transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido entre Tigres vs. Cruz Azul por el Apertura de la Liga MX 2026 en el Estadio Universitario. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Dónde ver FOX, Tigres UANL vs. Cruz Azul por Apertura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Universitario ubicado en Nuevo León, México. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible vía streaming por FOX ONE. También podrá verse mediante fuboTV, Telemundo, UNIVERSO y Estrella TV.

En Televisión de PagaEn Streaming (Online)
FOX Sports / FOX One: El encuentro se transmitirá en vivo mediante la señal restringida del canal tradicional de FOX Sports y el canal premium FOX One. Deberás sintonizarlo directamente en tu proveedor de cable o satélite si tienes contratado el paquete.FOX One Premium: Podrás seguir la transmisión en vivo por internet contratando de forma independiente o mediante tu proveedor la señal digital a través de la plataforma FOX One.
--Amazon Prime Video: También estará disponible en esta plataforma mediante la suscripción que incluye los contenidos en vivo de FOX.
Tigres UANL recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario, encuentro transmitido en vivo por la señal abierta de TV Azteca 7 por la Jornada 16 del Apertura 2026. | Crédito: ligamx.net / Composición Mag
Tigres UANL recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario, encuentro transmitido en vivo por la señal abierta de TV Azteca 7 por la Jornada 16 del Apertura 2026. | Crédito: ligamx.net / Composición Mag

Fecha, hora, TV y dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul por Concacaf Nations League

  • Fecha: Sábado, 7 de noviembre de 2026
  • Lugar: Estadio Universitario de Nuevo León
  • Horarios: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de México
  • Canal TV: FOX
  • Streaming: FOX One
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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