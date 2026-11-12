Comienzan los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 y este jueves 12 de noviembre tendremos el primer enfrentamiento de ida. Mira el partido de Panamá vs. Curazao EN VIVO por la señal de FOX Deportes en Centroamérica, desde el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao , donde se enfrentarán para ver qué selección da el primer golpe. A continuación, te dejo con todos los detalles para seguir la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver FOX Deportes, Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Panamá vs. Curazao, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio Ergilio Hato (Willemstad, Curazao). El encuentro está programado para las 7:30 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Panamá vs. Curazao como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Panamá vs. Curazao, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League

Fecha: Jueves 12 de noviembre de 2026

Jueves 12 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Ergilio Hato (Willemstad, Curazao).

Estadio Ergilio Hato (Willemstad, Curazao). Horarios: 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. Honduras

7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. Honduras Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One