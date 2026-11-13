Todo listo para un nuevo enfrentamiento de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Este viernes 13 de noviembre, no te pierdas el partido de Guatemala vs. Canadá EN VIVO por la señal de FOX Deportes y FOX One en Centroamérica , encuentro que se disputará desde el Estadio Manuel Felipe Carrera en Ciudad de Guatemala. A continuación, revisa todos los detalles para seguir este enfrentamiento minuto a minuto.

¿Dónde ver FOX Deportes, Guatemala vs. Canadá por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Guatemala vs. Canadá, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera (“El Trébol”) en la Ciudad de Guatemala. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Guatemala vs. Canadá como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Guatemala vs. Canadá, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Guatemala vs. Canadá por Concacaf Nations League

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Viernes 13 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera (“El Trébol”) en la Ciudad de Guatemala.

Estadio Manuel Felipe Carrera (“El Trébol”) en la Ciudad de Guatemala. Horarios: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Honduras

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Honduras Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One

La selección de Guatemala recibe a Canadá este viernes 13 de noviembre de 2026 por el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, en una serie de eliminación directa que comenzará en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), ubicado en Ciudad de Guatemala. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. ET (8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT), con el equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscando aprovechar su localía frente al combinado canadiense para tomar ventaja en el marcador global. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE en Estados Unidos estará disponible mediante FOX Sports 2, FOX One, TUDN USA y ViX, además de las plataformas digitales de los operadores autorizados. Los aficionados también podrán consultar las opciones de Concacaf GO y el canal oficial de Concacaf en YouTube, cuya disponibilidad depende de los derechos de emisión de cada territorio. (VIDEO DE X: @fedefut_oficial)