Tigres y Club América se verán las caras este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario de la UANL por la Jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. El partido, que iniciará a las 10:00 pm ET y 9:00 pm en CDMX, apunta a ser emocionante. Si lo quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de FOX One. En las siguientes líneas te explicaré cómo.
¿Dónde ver Tigres vs. Club América EN VIVO por FOX One?
Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.
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¿Qué ofrece FOX One en México?
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