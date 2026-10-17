El líder va por un nuevo triunfo que le permita seguir a la cabeza del Apertura 2026. Este sábado 17 de octubre, no te pierdas la transmisión de León vs. América EN VIVO por la señal de FOX One, a partir de las 7:00 p.m. Centro de México . Las Águilas continúan a la cabeza con 2 juegos aún por disputar, pero León les sigue de cerca a tan solo 3 unidades, por lo que un triunfo será clave para cualquiera de las dos escuadras.

¿Dónde ver Canal FOX One EN VIVO, León vs. Club América por la Jornada 12 del Apertura 2026?

El partido entre León y Club América podrá seguirse EN VIVO por el Canal FOX One, una de las opciones disponibles para disfrutar la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX por televisión y online.

FOX One ofrece acceso a su programación a través de diferentes plataformas y dispositivos compatibles, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro desde teléfonos celulares, computadoras, tablets y televisores conectados, según el servicio contratado.

¿Cómo ver León vs. Club América ONLINE y EN VIVO por FOX One?

Para ver León vs. Club América online, los usuarios deberán contar con acceso al servicio de FOX One mediante alguna de las plataformas o paquetes disponibles en México. Una vez activada la suscripción correspondiente, será posible ingresar desde la aplicación o el sitio web compatible para seguir el partido EN VIVO.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes no puedan ver el encuentro por televisión tradicional, ya que permite acceder a la transmisión desde distintos dispositivos con conexión a internet.

¿Cuánto cuesta FOX One para ver EN VIVO el partido León vs. Club América?

El precio para acceder a FOX One puede variar según la plataforma, el paquete o la modalidad de suscripción disponible al momento de contratar el servicio.

Antes de realizar cualquier pago, se recomienda revisar directamente las condiciones, precios y dispositivos compatibles de la plataforma elegida, ya que estos detalles pueden cambiar de acuerdo con el proveedor.

Horario, TV y dónde ver León vs. Club América por la Jornada 12 del Apertura 2026

Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026

Sábado, 17 de octubre de 2026 Torneo: Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Partido: León vs. Club América

León vs. Club América Lugar: Estadio Nou Camp

Estadio Nou Camp Hora: 7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México

7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México Canal TV: FOX One

FOX One Transmisión online: FOX One