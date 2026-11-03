Un choque de alto calibre sacudirá la capital española este martes 3 de noviembre cuando Atlético de Madrid y Bayern Múnich midan fuerzas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la cuarta fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League. En México, las acciones comenzarán a las 14:00 horas (tiempo del centro) con transmisión exclusiva a través de las pantallas de FOX One, en un compromiso de pronóstico reservado que contará con el silbatazo inicial del juez galo François Letexier y en el que ambos clubes llegan contra las cuerdas en su carrera por evitar la fase de repechaje.

El cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone afronta el reto exhibiendo dos caras diametralmente opuestas. Mientras en LaLiga presume un paso arrollador que lo sitúa como sublíder con 28 unidades —pisándole los talones al Barcelona a solo dos puntos de distancia y acumulando nueve triunfos frente a un solitario descalabro—, su andar en el torneo continental ha sido irregular. Con apenas 4 puntos en su haber (un triunfo, una igualdad y una derrota), los rojiblancos navegan en la decimosexta plaza, lo que vuelve imperioso sumar un triunfo en su feudo para no despedirse prematuramente del top 8.

La exigencia es exactamente idéntica para el conjunto bávaro. Los dirigidos por la entidad alemana se encuentran varados en el puesto 14 de la clasificación general con 5 unidades, cosecha de un triunfo y dos empates en lo que va del certamen. Sin espacio para relajarse y ante una tabla sumamente compacta, el Bayern visitará territorio madrileño consciente de que una victoria ante un rival directo es la única fórmula para enderezar el rumbo y afianzar sus pretensiones de acceder a los octavos de final por la vía directa.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 03/11/2026. Horarios y canal de TV para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich por la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y deportes incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

Torneo : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, por la cuarta jornada de la fase de liga

: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, por la cuarta jornada de la fase de liga Horario : 14:00, tiempo del Centro de México.

: 14:00, tiempo del Centro de México. Canales TV : FOX One

: FOX One Lugar : Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)

: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España) Árbitro: François Letexier (Francia)

El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich protagonizan uno de los grandes encuentros de la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, este martes 3 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone buscará imponer su localía ante el poderoso conjunto alemán, liderado por Harry Kane y Luis Díaz, mientras que Julián Álvarez será una de las principales referencias ofensivas del cuadro rojiblanco. Si quieres seguir la transmisión en vivo, online y en directo, podrás consultar las señales de ESPN, FOX, FOX Sports, Disney Plus Premium, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y TUDN, según el país y los derechos televisivos de cada región. (VIDEO DE X: @Atleti)