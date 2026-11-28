Estudiantes de La Plata tiene por delante el desafío de volver a conquistar América. El equipo dirigido por Alexander Medina se enfrentará a Palmeiras este sábado 28 de noviembre en la final de la Copa Libertadores 2026, con la posibilidad de levantar su quinto título continental. El Pincha llega a la definición después de eliminar a Flamengo en el Maracaná y buscará cerrar su campaña con una nueva consagración en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Quieres seguir el partido en vivo? La transmisión estará disponible a través de FOX Sports Argentina.

¿Dónde ver FOX Sports Argentina EN VIVO, Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026?

FOX Sports Argentina transmitirá en vivo la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Los aficionados podrán sintonizar la señal mediante los operadores de televisión por suscripción Flow, DIRECTV y Telecentro. Estos son los números de canal para seguir el encuentro:

Canales de FOX Sports Argentina

Operador Señal SD Señal HD Flow 25 106 DIRECTV 605 1605 Telecentro 101 1013

El partido comenzará a las 17:00 horas de Argentina y se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

¿Cómo ver Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE por streaming?

La final de la Copa Libertadores 2026 también podrá verse por internet a través de Disney+ Premium, plataforma que ofrece la transmisión deportiva en vivo de ESPN. Los usuarios con una suscripción a este plan podrán acceder al partido desde celulares, tablets, computadoras y televisores inteligentes compatibles.

Para seguir el encuentro online, ingresa a Disney+ desde tu dispositivo, inicia sesión con tu cuenta y busca la transmisión deportiva de la final entre Estudiantes y Palmeiras.

¿Quién relata Estudiantes vs. Palmeiras hoy en FOX Sports Argentina?

La transmisión de FOX Sports Argentina contará con Hernán De Lorenzi como relator y Miguel Osovi en los comentarios. Mariano Almada estará a cargo de la cobertura desde el campo de juego, según la gráfica de la transmisión difundida para la final.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el partido Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026

Dato Información Partido Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras Competición Copa Libertadores 2026 Instancia Final Fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora 17:00 (Argentina y Uruguay) TV FOX Sports Argentina Canales Flow: 25 SD / 106 HD; DIRECTV: 605 SD / 1605 HD; Telecentro: 101 SD / 1013 HD Streaming Disney+ Premium Relator Hernán De Lorenzi Comentarista Miguel Osovi Campo de juego Mariano Almada Estadio Estadio Centenario Ciudad Montevideo, Uruguay

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán EN VIVO la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro que definirá al nuevo campeón de América. Los aficionados podrán seguir la Transmisión por televisión y ONLINE a través de las señales disponibles en cada país, entre ellas Telefe y FOX Sports en Argentina, ESPN en distintos mercados de Latinoamérica y beIN SPORTS en Estados Unidos. También habrá opciones de streaming como Mi Telefe y Disney+ Premium, según el territorio y los derechos de emisión. Quienes buscan ver el partido GRATIS podrán recurrir a Telefe mediante su señal abierta en Argentina, mientras que el resto de las alternativas dependerá de la disponibilidad de cada operador y plataforma. (VIDEO DE X: @EdelpOficial)