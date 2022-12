Han pasado 8 días desde la final del Mundial Qatar 2022, instancia donde Argentina derrotó en penales a Francia y sumó su tercera estrella en su historia. Sin embargo, luego del encuentro entre la ‘Albiceleste’ y ‘Les Bleus’, inició una batalla en redes sociales, que tiene como protagonistas a personalidades de ambos combinados nacionales, a causa de que el partido, el cual tuvo lugar en el Estadio Lusail, contó con muchas polémicas.

Y es que una de las principales figuras que no tardó en criticar a los jugadores del equipo sudamericano fue Adil Rami, quien se consagró campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. Asimismo, el futbolista catalogó al portero Emiliano Martínez como “el mayor pedazo de mie... del mundo. El hombre más odiado”.

No obstante, cuando todo parecía que las aguas se habían calmado, se dio una nueva polémica luego de que de Ángel Di María, a través de su cuenta oficial de Instagram, se burló del cotenido publicado por el defensor. “El Dibu, el mejor arquero del mundo. A llorar a otro lado”, mencionó el ‘Fideo’.

Como era de esperarse, la respuesta del jugador de Troyes no tardó en llegar. Por ello, en su cuenta oficial de Twitter, Adil Rami realizó una publicación que dejó mal parado al argentino, ya que colocó: “¿Me enseñas cómo llorar, Ángel?”. El post fue acompañado de cuatro imágenes del atacante de la Juventus llorando, con las leyendas “Gana, pierde, se va de un club, mira este tweet”.

La publicación de Adil Rami en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

¿Como inició la pelea entre Rami y los jugadores de Argentina?

Adil Rami, ex compañero de Kylian y también campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018 publicó un mensaje en alusión al portero argentino. El jugador de Troyes defendió a su compatriota dejando en claro su posición contra este tipo de actos.

En una de sus historia de Instagram, publicó una foto criticando a Emiliano Martínez abrazando a Marcos Acuña en pleno éxtasis de la celebración en el estadio de Lusail tras ganar el Mundial.

Sin embargo, Adil Rami no sólo se mostró molesto por algunos gestos del arquero que no fueron tomados de buena manera, sino que no coincidió con que le hayan dado el guante de oro al argentino y expresó que Yassine Bounou, arquero de Marruecos, “es el verdadero Guante de Oro”.





