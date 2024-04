En el corazón del Parque de los Príncipes y en la ciudad deportiva del Paris Saint Germain se gestó un terremoto futbolístico el 14 de febrero de este año. Kylian Mbappé (25 años) se sentó con el presidente Nasser Al Khelaïfi y comunicó su decisión: se marcharía al final de la temporada. Dos días después, tras una victoria convincente de 2-0 sobre la Real Sociedad en la ida de los octavos de final de la Champions League, el club parisino confirmaba extraoficialmente su partida, aunque los detalles contractuales aún estaban por definirse en los meses siguientes. Este anuncio, que se esperaba en Qatar debido a las prolongadas negativas del delantero a discutir una renovación de contrato, cambió por completo el panorama para ‘Kiki’ en el PSG.

El técnico Luis Enrique comenzó a dosificar sus minutos en la Ligue 1, justificando su decisión para que “el equipo se acostumbrara a jugar sin él”. De los últimos siete partidos en la liga doméstica, el capitán de la selección francesa solo ha disputado los 90 minutos en uno, una situación que ha afectado gravemente su rendimiento en otras competiciones, como la Champions League.

La derrota del PSG ante el Barcelona el miércoles pasado puso aún más bajo escrutinio a Mbappé. Se le critica por no liderar al equipo, por su escasa participación y su falta de conexión con sus compañeros. En los últimos seis partidos, ha marcado apenas un gol, en las semifinales de la Copa contra el Rennes, cifras que reflejan un preocupante declive en su rendimiento.

El ruido generado por su inminente marcha, junto con la supuesta tensión con Luis Enrique, han pesado sobre Mbappé, quien parece desconectado de los partidos y ha asumido un rol distinto al que se imaginaba al inicio de la temporada, cuando fue apartado de la gira por Japón en julio debido a su negativa a renovar.

Luis Enrique ahora lo trata como uno más, no como la estrella que solía ser, después de que se confirmara su salida en junio. Frente al Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, de hecho, el PSG no lo buscó constantemente, demostrando que el equipo ya no gira en torno a él como en años anteriores.

Mbappé y el recuerdo de una mala racha





La última vez que Mbappé fue tan poco prolífico frente al arco fue en 2021, cuando, entre septiembre y octubre, anotó solo un gol en seis partidos. El martes, ante Barcelona (vuelta), el delantero tendrá su última oportunidad para acercar al PSG a la Champions League, un título que se le ha resistido desde su llegada en 2017 y que podría marcar el fin de un ciclo sin precedentes en el club.

Mbappé ha sido el epicentro de la tormenta desde su anuncio en febrero a Al Khelaïfi, y la alteración de la estructura ofensiva por parte de Luis Enrique ha afectado su desempeño. Aunque su liderazgo y estatus de estrella están en entredicho, el PSG es consciente de que la remontada el próximo martes, contra el Barcelona, dependerá de él y de su capacidad para marcar diferencias.





¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

