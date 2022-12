Con 35 años de edad, para Blaise Matuidi el fútbol comenzará a ser una historia pasada. Con Inter Miami como último club en su carrera, el mediocampista decidió terminar con su carrera. Entre sus logros más destacados se encuentra la obtención del Mundial Rusia 2018 vistiendo la camiseta de la Selección de Francia donde fue uno de los titulares indiscutibles.

“Fútbol, te he querido tanto. Fútbol, me has dado tanto, pero ha llegado el momento de parar. Cumplí mis sueños de niño, mis sueños de hombre. Tengo un ‘nudo en la garganta’, pero paso página con orgullo. Gracias”, ha escrito en sus redes sociales como parte de su mensaje de retiro.

“Mi cabeza, mi corazón, me dicen que pare y que piense en los míos, en mi esposa, en mis hijos, en este vida que he construido. Creo haber llegado al final de lo que soy capaz de aportar”, explica el exjugador del PSG quien en los últimos meses, Matuidi había ido ya desarrollando sus actividades fuera del fútbol, creando sobre todo un fondo de inversión dedicado al apoyo de ‘start-ups’ tecnológicas.

En el año 2005-2006 comenzó su carrera en Troyes. El buen rendimiento demostrado lo hizo fichar por Saint Étienne para posteriormente formar parte de las filas de Paris Saint-Germain. Allí, Matuidi atravesó la mayor parte de su trayectoria: arribó en julio de 2011 y permaneció en el club hasta mediados de 2017, período en el que conquistó cinco títulos de Ligue 1, aunque no pudo sumar la tan anhelada Champions League.

Llegó a Juventus en agosto de 2017 tras ser subcampeón de la Eurocopa en 2016. Las tres temporadas en la Serie A también mostraron una buena performance y lo transformaron en uno de los pilares en la zona media. Ganó tres campeonatos locales para continuar con la hegemonía de Las Cebras en Italia, con las que anotó ocho goles entre el certamen local y la Champions.





La llegada de Inter Miami

En 2020, tras haber perdido algo de continuidad en Turín, Matuidi finalmente decidió concluir su carrera en Inter Miami, de la Major League Soccer, en donde marcó dos tantos y asistió en otras dos oportunidades en las temporadas 2020 y 2021 en el equipo de David Beckham.









