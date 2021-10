Horas después de la publicación de Wanda Nara, donde confirma que luego de haber alcanzado un acuerdo para el divorcio finalmente se daría otra oportunidad con Mauro Icardi, la ‘China’ Suárez no dudó en pronunciarse y lanzó un curioso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Es necesario mencionar que la modelo argentina había sido señalada por la esposa del futbolista del PSG como la causante de la ruptura del matrimonio, ya que supuestamente había descubierto mensajes comprometedores en el celular de su marido donde se ponía en evidencia una relación íntima entre ambos. Debido a esto, la actriz se defendió de las acusaciones en sus redes sociales.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, mencionó en su momento.

Ahora, tras la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la ‘China’ Suárez realizó una publicación que llamó la atención de sus seguidores. En esta misma, se le puede ver a la actriz paseando por las calles de Madrid y un discreto emoticón donde figura una tormenta.

Esta fue la publicación de la 'China' Suárez en su cuenta oficial de Instagram.

Icardi no saldrá tan fácil del PSG

Según ‘Calciomercato’, la salida de Icardi del PSG no será para nada fácil. El elenco parisino no está dispuesto a dejarlo marcharse a menos que paguen la cifra de 50 millones de euros. Leonardo no le dará al argentino facilidades, puesto que desea recuperar la inversión que hicieron por él en su momento.

Como bien sabemos, el argentino está empeñado en volver a la Serie A para solucionar sus problemas extradeportivos y parece que estaría buscando un nuevo equipo que pudiera hacerse cargo con el monto que piden por su fichaje. El único que podría hacer frente a un gasto de esa magnitud es la Juventus de Turín, club que está interesado en hacerse con los servicios del delantero.





