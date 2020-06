El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, confirmó este viernes que la final de la Copa de Francia, entre París Saint-Germain y Saint-Etienne de Miguel Trauco, se disputará el 24 de julio en el Stade de France.

El límite máximo para el público autorizado sería de 5.000 personas, pero Le Graët confía en poder aumentarlo antes del partido hasta un 30%.

Este partido será el primer duelo oficial de fútbol que se dispute en Francia desde que en marzo quedaron interrumpidas las competiciones por la pandemia del nuevo coronavirus.

La final de la Copa de la Liga, que deben jugar París Saint-Germain y Lyon, se jugará el 31 de julio.

“La final de la Copa de Francia tendrá lugar el 24 y la final de la Copa de la Liga el 31. Por el momento, estamos en 5.000 (espectadores autorizados), haremos quizás una petición para tratar de obtener más”, declaró Le Graët durante una Asamblea Federal de la FFF, realizada este viernes mediante una videoconferencia.

Las fechas de los partidos eran intuídas desde hace un tiempo y las principales incertidumbres ahora están en cómo de repletas podrán estar las gradas del Stade de France.

“Cinco mil personas en el Stade de France se realmente muy poco. Me gustaría poder subir a un 30%, pero no montaré una crisis si no lo conseguimos”, declaró Le Graët a los periodistas.

La temporada 2019-2020 de la Ligue 1 fue suspendida definitivamente a finales de abril, de manera anticipada, decretando al París Saint-Germain como campeón.

El peruano Trauco, que llegó al Saint Etienne en la temporada 2019-20, va por el primer título europeo de su carrera.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO