Europa y casi todo el mundo está paralizado a causa del coronavirus. Esta enfermedad no solo ha hecho que los países estén en cuarentena y cierren fronteras hasta nuevo aviso, sino que también ha generado que los principales campeonatos del continente como LaLiga, Premier y Ligue 1 estén suspendidos.

En Francia esperan volver a cierta normalidad en un mediano plazo por el COVID-19. Los clubes no tienen ganancias por conceptos de taquillas y venta de camisetas, aunque hay cierta luz al final del túnel. Y es que la Ligue 1, torneo galo de primera división, volvería para la quincena del mes de junio.

Según publica este L’Equipe, diario galo, la LFP le ha confirmado que las cosas en la Ligue 1 regresarían este 17 de junio. Es más, hay chance que se dé para el 3 de junio, pero lo más probable es que se fije para la primera fecha mencionada anteriormente. Todo por el coronavirus.

La Ligue 1 y las consecuencias del COVID-19

Las cosas en el certamen galo se paralizaron en la fecha 29, dejando como actual líder al PSG de Thomas Tuchel con 68 puntos, 12 de ventaja con su más cercano perseguidor: Olympique Marsella.

No obstante y pese a que la Ligue 1 regresaría pronto, esta no sería con público en las canchas para que no hay un rebrote de coronavirus. Las autoridades locales no quieren dejar cabos sueltos si se da vía libre.

Por otra parte, los jugadores del fútbol europeo entrenan en sus casas en pleno proceso de cuarentena a la espera de cualquier llamado de parte de sus respectivos clubes para que se ejerciten en conjunto. Las ligas locales regresarían en julio.

Robert Lewandowski bailando para sorpresa de miles de usuarios en redes sociales.

