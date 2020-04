Coronavirus, Perú | Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo a diario, intensamente. Trabajamos sin respetar horarios, articulamos todos los aspectos que no se toman al principio en cuenta y manteniendo el cuidado en todos los centros penitenciarios del país, las comunidades indígenas, amazónicas, un programa específicos para ellos; los adultos mayores en los asilos, con las personas indigentes de las calles".

Coronavirus, Perú | “Esta enfermedad nos obliga a cambiar los hábitos de todos, sino vamos a estar así meses y es perjudicial. Los resultados son buenos, pero no los óptimos si no tenemos el apoyo de todos. Las 9 mil muestras por día, desde el lunes, hasta el momento nos da 6.848 casos positivos, muy por debajo de los 20 mil o 30 mil que desbordarían nuestros hospitales y sistemas médicos. Ya no tenemos 100 camas para pacientes graves de hace un mes, sino 500 camas. Y, a fines de este mes, llegar a mil camas UCI, esa en nuestra meta”.