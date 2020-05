Primero fue Países Bajos y luego le siguió Francia. Y es que debido a la pandemia mundial por el coronavirus, la LFP dio por terminada la temporada 2019-20 de la Ligue 1. Así, el PSG de Neymar, Kylian Mbappé y Thomas Tuchel se coronó como campeón (novena estrella en su historia local).

No obstante, la decisión de terminar la Ligue 1 por el COVID-19 no fue muy bien vista de parte de la UEFA. Y es que el presidente del máximo ente del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, sostuvo que la decisión de acabar con el campeonato francés fue muy apresurada.

“Mi opinión sobre cancelar la temporada tan temprano es que no es ideal porque muchos han demostrado que pueden jugar, a excepción de algunos torneo en el continente. Para mí, esta decisión fue prematura, pero depende del gobierno decir qué pueden hacer los clubes (por el coronavirus)”, fue lo que dijo Ceferin este viernes a beIN Sports.

A esperar la nueva Ligue 1

Asimismo, indicó que a UEFA no le consultaron nada al respecto. “Respeto esta decisión, que no nos pidieron porque fue tomada por diferentes organismos en Francia. No veo por qué las autoridades francesas prohibirían un partido gente en los estadios”, añadió.

Hay que tener en cuenta que el Amiens, al irse el descenso, ha reclamado ante la justicia francesa que la Ligue 1 haya terminado. Manifiesta que tenía chances de mantenerse en primera, previo a la pandemia del coronavirus.

De otro lado, en menos de 24 horas volverá la Bundesliga luego de una larga para por la pandemia mundial que se vive a causa del coronavirus. El cotejo que se lleva las miradas es el Borussia Dortmund contra Schalke 04, el Clásico de Ruhr.

El experimentado delantero Emiliano Bonazzoli (Reggina) evocó la época cuando compartió camerinos con el atacante brasileño Adriano.

