Los problemas en la Selección de Francia surgieron a nivel interno en la previa del Mundial Qatar 2022 y, con el paso de los meses, se ha podido notar que no hubo una solución. Karim Benzema y Didier Deschamps no tienen la mejor relación, hecho evidenciado en la renuncia del delantero francés y las declaraciones del DT donde aclara que no tuvo nada que ver con su lejanía. El estratega volvió a ser consultado respondiendo de manera tajante.

“No consumo las redes sociales. Tuve la oportunidad de expresarme recientemente para decir lo que había pasado. Para mí es un tema que está cerrado y zanjado. No tengo nada que volver a comentar. Después, sois libres todos de hacer un debate. Conocemos las perturbaciones que estas cosas producen”, mencionó el DT en conferencia de prensa.

“No tendréis más palabras de Benzema más allá de lo que he respondido hoy. Tomé la palabra para decir lo que había pasado y ya es algo del pasado”, agregó sobre el delantero del Real Madrid que renunció a la Selección de Francia luego de no participar en el Mundial Qatar 2022.

De esta manera, el estratega buscó cerrar el capítulo del delantero y las polémicas en el conjunto ‘galo’. Hace algunos días, Deschamps fue calificado como “mentiroso” por Benzema, debido a sus declaraciones donde alegaba que no apresuró su regreso y tampoco le dijo que se vaya de la concentración.





La respuesta de Benzema a Didier Deschamps. (Foto: Instagram)





Los convocados en la Selección de Francia

La Selección de Francia comienza el camino hacia la clasificación para la Eurocopa 2024. Didier Deschamps anunció la lista de convocados para los partidos donde se medirán ante Países Bajos (24 de marzo) e Irlanda (27 de marzo). El subcampeón del mundo integra el grupo B donde también se encuentran Gibraltar y Grecia.

Porteros: Mike Maignan, Alphonse Aréola y Brice Samba

Mike Maignan, Alphonse Aréola y Brice Samba Defensas: Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba y Dayot Upamecano.

Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba y Dayot Upamecano. Centrocampistas : Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Khéphren Thuram y Jordan Veretout.

: Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Khéphren Thuram y Jordan Veretout. Delanteros: Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kolo Muani, Kylian Mbappé y Marcus Thuram.





