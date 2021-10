La Selección de Francia tendrá un nuevo objetivo en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo jueves, donde tendrá que enfrentarse ante un poderoso Bélgica. ‘Les Blues’ tendrán que demostrar su gran potencial y revertir la caída que tuvieron en la pasada Eurocopa.

Por ello, Didier Deschamps, actual técnico de la selección francesa desde el 2012, declaró para los medios televisivos en la previa del encuentro, donde analizó varios temas de actualidad como el rendimiento de Antoine Griezmann, el juicio de Benzema o su posible relevo en el comando técnico galo.

“Yo me encargo de tomar decisiones deportivas, no conozco los entresijos de este asunto. No quiero anticiparme a la resolución judicial”, mencionó el estratega en relación al juicio que tendrá el delantero del Real Madrid, el cual se llevará a cabo en la segunda quincena de octubre, donde se le juzgará por un delito de complicidad de chantaje.

En relación al atacante del Atlético de Madrid, analizó sobre su flojo arranque en su segunda etapa como ‘colchonero’, aunque mostró confianza en sus capacidades: “Conociendo sus cualidades y su estado de ánimo, no me preocupo. Creo que está feliz de volver a vernos”.

Por otro lado, cuestionado por su continuidad al frente del banquillo de la Selección de Francia, tras su último papel en la pasada Eurocopa, Deschamps contestó con un tajante “sí”, cuando se le preguntó sobre si vería con buenos ojos a Zinedine Zidane para sustituirle.

Una dura prueba ante Bélgica

Luego de una Eurocopa-2020 decepcionante, las selecciones dirigidas por Didier Deschamps y Roberto Martínez tratarán de resolver sus diferencias en un marco de menor relumbrón, la Liga de las Naciones, una competición ideada por la UEFA para reemplazar la letanía de partidos amistosos.

Francia y Bélgica, los mejores equipos en la primera ronda de esta Liga de las Naciones, se han asegurado ya por ello participar como mínimo en el repechaje al Mundial-2022 si no lograsen su billete al término de la fase de clasificación tradicional.

Para conocer el sucesor de Portugal, vencedor en casa en la edición inaugural en 2019, habrá que esperar al domingo, día de la final y del partido por el tercer puesto. AFP.





