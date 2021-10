Y finalmente se confirmó lo que ya era un secreto a voces. Y lo hizo el protagonista de la ‘novela’ del último mercado de fichajes. El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que pidió al París Saint-Germain que le dejaran abandonar el club en julio pasado para que pudieran ingresar una indemnización por su traspaso y hacer así un favor a un club que le ha “aportado mucho”.

“Pedí marcharme porque en el momento que decidí que no quería renovar, no deseaba irme libre y quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para poder tener a un sustituto de calidad”, señala el jugador en una entrevista con la radio ‘RMC Sport’, que saldrá publicada íntegramente este martes.

El delantero galo, que en diciembre cumplirá 23 años, recalcó además que hizo esa petición “bastante pronto para que el club pudiera adaptarse”, insinuando así que no entiende la decisión que finalmente el PSG, del todo inflexible a pesar de su sinceridad.

“Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije ‘Si no quieres que me vaya, me quedo’”, señaló.

Cuando Mbappé informó de su intención de cambiar de aires, el Real Madrid arrancó la maquinaria para convertirle en su nueva estrella, pero el mercado estival de fichajes cerró sin que Florentino Pérez consiguiese convencer a su homólogo Al-Khelaïfi, que no quería romper el tridente que Mbappé forma con Messi y Neymar.

Según los extractos difundidos por la web de la radio, el jugador niega algunas informaciones que se han publicado sobre sus contactos con la dirección del PSG y su mala relación con el director deportivo, Leonardo.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Me dijeron ‘Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente’”, señala el futbolista, que asegura desconocer el motivo por el cual el director deportivo dejó de ser su interlocutor.

“Personalmente, no me gustó mucho el dicho ‘vendrá en la última semana de agosto’... porque dije a finales de julio que quería irme”, prosigue.

Kylian Mbappé, cuyo contrato acaba al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con otro club a partir de enero próximo, estuvo a punto de marcharse al Real Madrid el pasado verano.

El Madrid puso sobre la mesa una oferta de 180 millones de euros, similar a lo que el PSG pagó por Mbappé en 2017 al Mónaco, pero los propietarios cataríes del club francés la rechazaron.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.