Real Madrid sigue pensando en posibilidades de cambio y, entre estas opciones, se incluye la posible salida de Eden Hazard para el próximo mercado de invierno. El extremo belga aparece en el radar de Lille de Francia y, tras declaraciones del presidente del club, se confirmó el interés afirmando que su llegada no es nada imposible e iría a España para hablar con él si lo cree necesario.

Según informa Andrés Onrubia del ‘Diario AS’, el club francés estaría buscando un sustituto en el extremo izquierdo tras vender a su mejor jugador, Jonathan Ikoné, a la Fiorentina por 15 millones de euros. El Lille estaría tanteando varias ofertas en el mercado y una posible opción podría ser la de Eden Hazard, ya que Olivier Letang no lo ha descartado en sus declaraciones.

Hazard disputó un total de 194 partidos oficiales con el Lille en todas las competiciones, en los que anotó 50 tantos, repartió 53 asistencias de gol y logró un doblete en 2011 al alzar la Ligue 1 y la Copa francesa con un equipo en el que también militaban el ex valencianista Adil Rami, Debuchy, Cabaye o Gervinho, entre otros.

La historia de Hazard en territorio de Madrid no ha sido nada de lo esperado y existen muchas dudas de cara a su continuidad. El extremo no ha tenido regularidad en el once y tampoco cuenta de la aceptación de Ancelotti en esta parte de la temporada. Jugadores como Vinicius, Rodrygo o Asensio están por encima de él, aunque el futbolista no ‘ha bajado los brazos’, ni mucho menos.

Hazard pasa largas horas en Valdebebas con entrenamientos duros para poder readaptarse, el jugador quiere regresar a su mejor nivel y sabe que no le queda otra opción que trabajar para ingresar al once titular. Ancelotti está contento con el jugador, con la actitud que está mostrando y poco a poco irá contando con él.





