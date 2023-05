PSG vs. Troyes se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 7 de mayo, en el marco de la jornada 34 de la Ligue 1. El encuentro, que no contará con Lionel Messi, se llevará a cabo en el Estadio de l’Aube y arrancará desde la 1:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 2, Star Plus, beIN Sports y Fútbol Libre TV para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

PSG se alista para el duelo ante Troyes, por la Ligue 1. (Video: PSG)

PSG vs. Troyes: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Zaire-Emery, Verratti, Vitinha, Ruiz, Bernat; Mbappe, Ekitike.

Troyes: Gallon; Zoukrou, Palmer-Brown, Rami; Balde, Agoume, Kouame, Larouci; Chavalerin, Odobert; Balde.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.