Leyenda en Boca Juniors, pero muy ligado al fútbol francés, donde comenzó su carrera en el élite como futbolista, y sobre todo con el PSG, con el que fue goleador una temporada. Carlos Bianchi concedió una entrevista al diario ‘Le Parisien’, donde repasó la actualidad del cuadro de Pochettino y no dudó en mostrarse especialmente crítico con el FC Barcelona, cuando fue consultado por el 1-4 en el Camp Nou por la Champions League.

“No me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo puedes ver en LaLiga. Son terceros, a cinco del Atlético, que viene de perder también en Champions contra el Chelsea”, afirmó el ‘Virrey’.

“No tienen un gran campeonato esta temporada. El PSG hizo un gran partido, si, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi. ¡La defensa! Mbappé contra Dest, que apenas es internacional. Luego, ¿es Lenglet un gran central?... Piqué llevaba tres meses sin jugar. En el partido de vuelta, si sale el mismo partido, el PSG puede meter cinco o seis”, añadió.

Debate Mbappé o Haaland

“Son fuertes pero diferentes. Haaland es más goleador que Kylian pero Kylian será el mejor del mundo en dos o tres años. Es más que un goleador. Para mi, necesita evolucionar en un equipo que domine menos. Creo que el City no sería su lugar, tienen demasiado el balón. Al final, en los últimos treinta metros, no queda suficiente espacio para correr”, afirma.

Sobre la posible salida de ‘Kiki’, Bianchi comparó la situación del delantero con la que él vivió. “No puedo ponerme en su lugar. Fui tres veces máximo goleador y siempre tuve contrato. La primera vez que lo conseguí, en Reims, me vino a buscar el Real Madrid (73-74). ¡El Real Madrid! Yo me quedé en Reims. Mbappé tiene 22 años y es maduro”, analizó.

Messi en París

Finalmente, sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi defendiendo los colores del PSG, Bianchi prefirió no aportar muchas luces sobre el futuro del azulgrana.

“No sé que va a pasar pero quiero verle jugar. Me divierte. Se está haciendo mayor pero es capaz de regatear a todos en algunos partidos. Sigue siendo un jugador increíble a los 33 años. Como Cristiano o Ibrahimovic. Son únicos”, sentenció.

