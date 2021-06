La pesadilla de Ousmane Dembélé con las lesiones continuó este martes, cuando el FC Barcelona anunció que necesitará una cirugía para tratar el problema de rodilla que lo marginó de la Eurocopa. Según el club azulgrana, el internacional con Francia, que se hizo daño ante Hungría, “tiene una desincersión del tendón del bíceps en la rodilla derecha que necesitará tratamiento quirúrgico”. El popular ‘Mosquito’ estaría fuera de las canchas por cuatro meses.

Tras conocer la gravedad de su lesión, Dembélé se pronunció en redes sociales y lamentó el hecho de perderse lo que resta de la Eurocopa. Sin embargo, dejó en claro que cuando a las canchas, lo hará más fuerte que antes. El atacante galo ha empezado a ver con optimismo el largo camino de recuperación que debe recorrer.

“Como habrás leído o escuchado aquí y allá, es hora de que deje el equipo francés. ¡Es solo un adiós como dicen! Volveré aún más fuerte, como siempre lo he hecho. Los obstáculos me hacen crecer. Las semanas de entrenamiento y superación nos han unido como nunca. Este grupo es fuerte y lo sé. ¡Todos nos conocemos! Desde ahora me he convertido en el primer seguidor de los ‘Bleus’”, publicó Dembélé en Instagram.

“Debemos seguir adelante con lo que hemos comenzado y, como siempre, dar lo mejor de nosotros mismos. ¡Confío en nosotros, confío en ellos! En cuanto a mí, espero hablar muy pronto sobre el terreno de juego. ¡Gracias por su apoyo esencial!”, agregó el francés.

Dembélé y el mensaje tras conocerse la grave lesión que sufre. (Instagram)

Las lesiones se ceban con Ousmane

Será la tercera vez que Dembélé se ve obligado a pasar por el quirófano desde que llegó al Barcelona procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2017 por una cifra que casi alcanzó los 120 millones de euros.

El atacante se rompió el tendón de la corva en septiembre de 2017, lo que le obligó a perderse los siguientes cuatro meses. Sufrió la misma lesión en noviembre de 2019 y tuvo que someterse a una cirugía nuevamente, lo que lo tuvo fuera de los campos durante unos nueve meses.

En cuatro temporadas con el Barça, solo ha podido ser titular en 54 de 152 partidos de Liga y esta lesión llega en un momento complicado para él y para el club, exactamente un año antes de que finalice su contrato con los culés.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO