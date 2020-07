Eduardo Camavinga ha sido uno de los jugadores revelación de la temporada 2019-20. Con el Rennes, el joven volante francés ha cumplido grandes actuaciones en la Ligue 1, por lo que grandes clubes en Europa han empezado a seguirle el rastro de cara a la próxima campaña.

Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United y hasta el PSG han mostrado interés en fichar a Camavinga para el 2020-21. Sin embargo, el presidente de la entidad francesa, Nicolas Hovelck, ha dejado en claro que la ‘perla’ del fútbol francés no se moverá en este verano europeo.

“Para serle sincero, no hay nada con el Bayern Munich. Creo que no hay que hacerse muchas ilusiones con este mercado. Cuando más grande es un club, más sufre la crisis y por lo tanto no esperen traspasos de calado este verano”, dijo Hovelck.

“Si tenemos la suerte de meternos directamente en puestos de Champions, eso mejorará nuestras opciones del mercado. Si no es así, en ningún caso van a salir jugadores”, agregó el presidente del Rennes francés.

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, Eduardo Camavinga, que tiene la capacidad de jugar como pivote o mediocentro, esta valorizado en 37.5 millones de euros. Sin embargo, es mucho más alta la cifra que los franceses pedirán por la ‘joya’ que tienen en el equipo.

Eduardo Camavinga se quedará en el Rennes, aseguró el presidente del primer equipo. (Foto: AFP)

Ni por 80 millones de euros

A inicios de mes, el Rennes se mostró tan convencido de que no venderá a Camavinga al Real Madrid ni por 80 millones de euros.

“Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millonnes como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él para que siga evolucionando aquí”, dijo Florian Maurice, director deportivo del club.





