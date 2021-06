Al echarle un ojo a la plantilla de la selección francesa, uno podría pensar que los problemas en ataque están descartados con jugadores como Griezmann, Mbappé, Benzema o Giroud. Y de seguro que de cara al arco lo están; pero no así y necesariamente en la interna de la concentración ‘Le bleu’, donde ya asoman algunos encontronazos. El último en saltar, entre el delantero del Chelsea y PSG.

Giroud ingresó por un sentido Benzema que se retiró con molestias y logró marcar un doblete sobre el final del partido. Pero en rueda de prensa, el atacante se mostró muy crítico al quejarse de que apenas le dieron balones ayer, además de haber sido responsabilizado de haber alejado a Mbappé del área con su entrada en el campo.

“Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área”, empezó el futbolista del Chelsea.

“Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado”, agregó.

En Francia admiten que es una crítica directa hacia Mbappé. “Giroud, Mbappé, Deschamps... el gran lío”, dice Foot01. Y añade: “Deschamps quiere calmar el inicio del fuego. Para Giroud, algunos de sus compañeros suelen olvidarlo, e inevitablemente pensamos en Kylian Mbappé...”. “Crash Giroud.¡-Mbappé”, titula Football365.

Deschamps le responde

Y el seleccionador galo, Didier Deschamps no esquivó lo dicho por su jugador y sin titubear, respondió al segundo máximo goleador histórico de Francia.

“Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los 3 podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir”.

