Sigue siendo uno de los candidatos de los aficionados, y no solo del Chelsea, para ganar el Balón de Oro. A su estupenda temporada con el Chelsea, coronada con el título de la Champions League, N’Golo Kanté está sumando buenas presencias con la selección de Francia en la Eurocopa 2021. Su ‘combustible’ parece inagotable y hay muchos que avalan su gran evolución, preparadores físicos entre ellos.

Y uno de los últimos en sumarse a la palabras de elogio para el francés ha sido Grégory Dupont, jefe de la preparación física del Real Madrid con Zinedine Zidane al frente del banquillo. El preparador físico ha ensayado revelar el secreto de Kanté.

“No he visto en toda mi carrera un jugador que se le parezca. En Champions, cuando jugamos contra el Chelsea, me sorprendió. Sabía que era muy bueno en la recuperación, pero me ha sorprendido porque ha dado un salto. Nos ha hecho mucho daño en los cambios de ritmo”, señaló en diálogo a RMC Sports.

Dupont va más allá y cree saber dónde radica la fuerza física del mediocampista: en el sueño.

“Tiene unas condiciones innatas, pero también cuenta su modo de vida. Cuida mucho la alimentación y la hidratación y, además, duerme mucho”, desveló el preparador físico ensalzando sus cualidades y su rutina diaria, en la que, lo que más sorprende es que nunca se acuesta más tarde de las 23:30.

Guarda mesura

En esta época del año también es apresurado hablar del Balón de Oro, opinó el mediocampista, que prefiere enfocarse en conseguir el título de la Eurocopa con su Selección.

“Estamos a mitad de año. Quedan seis meses, muchas competiciones por delante y no sirve de nada decir que me lo merezco. Hace unos años estuve entre los diez primeros y fue bonito. Ganarlo es otra historia. Es una recompensa individual pero no es un objetivo en el que esté pensando. Los que lo han ganado son jugadores que han logrado grandes cosas a lo largo de su carrera”, dijo.

