Cosas del fútbol que nunca acaban. El nivel futbolístico de la selección de Francia es impresionante y protagonizaron un gran partido ante Bélgica en la semifinal de la UEFA Nations League. ‘Les Bleus’ lograron remontar agónicamente el encuentro, consumando un 3-2 que desató la locura de los futbolistas y los hinchas que llegaron al Allianz Stadium de Turín.

La forma en la que se dio el triunfo provocó una efusiva celebración en el recinto italiano y el defensa Jules Koundé protagonizó un curioso hecho. El futbolista del Sevilla divisó a un fanático suyo en una de las tribunas del estadio y no dudó en acercarse luego del pitazo final.

Este seguidor tenía una pancarta con el escudo del club español y la frase “Jules, dame tu camiseta”. Sin pensarlo dos veces, el zaguero se quitó el implemento deportivo y se lo entregó a uno de los agentes de seguridad del Allianz Stadium, explicándole que debía de dársela a la persona adecuada.

Koundé presenció el momento y luego atinó a retirarse, mientras el hincha celebraba con la remera de la selección de Francia. Sin embargo, la tensión empezó a vivirse: otro hombre lo abrazó y empezó a forcejear, con la clara intención de robar el obsequio. Luego de una fuerte disputa, esta persona logró su objetivo.

Clement Thouser, quien había recibido la camiseta de Francia en principio, reveló detalles de lo ocurrido en Twitter. “Koundé me dio su camiseta, pero me asaltaron y me la robaron. Fue una agresión real, los demás aficionados intentaron ayudarme, pero la seguridad no lo hizo. Al final, nadie logró detenerlo”, comentó.

Hincha recibió camiseta de Koundé, pero otro fanático lo agredió y se la robó. (Video: Clement Thouser)

“Fueron cuatro contra uno y usaron la violencia física. Me mordieron la mano y recibí golpes, hasta que terminé cediendo”, agregó el afectado. Según indicó, los agresores publicaron una foto con la indumentaria robada y en base a esa información puso una denuncia, la cual la viene siendo investigada por la policía italiana. Clement tuvo una mala experiencia, pero seguirá intentando obtener su regalo.





