Mientras se habla de su futuro en el Parque de los Príncipes, Kylian Mbappé sigue demostrando porqué es uno de los mejores jugadores del planeta. Y es que a pesar de no definir su continuidad en el PSG, ‘Kiki’ continúa brillando y este último sábado, en el duelo ante Lens, destacó como la gran figura del partido, tras marcar un doblete para el 3-0 a favor de los de Luis Enrique.

El ‘7′ de la escuadra parisina fue el jugador más determinante en el terreno de juego. Ya contra Toulouse, ingresando en la segunda mitad, fue vital tras general un penal y convertirlo para el 1-1. No obstante, esta semana no fue la excepción, respondiendo a la exigencia y convirtiéndose en el líder ofensivo de su equipo.

Luego del gol de Marco Asensio, PSG agarró confianza. Primero, combinó con Lucas para que le devolviese el balón en área rival y así mandar un misil para estrenarse en el Parque de los Príncipes. Una diana que generó la ovación de los hinchas parisinos, quienes celebraron junto a la máxima estrella de la institución.

Pero, no todo quedaría así. Y es que Kylian Mbappé, a los 90′, firmó su doblete. Después de que su remate impacte contra un defensor de Lens, el balón se dirigió hacia la portería de Samba, que no pudo hacer nada evitar el tercero. Eso sí, la visita pudo descontar minutos después, pero no les alcanzó para revertir el resultado (3-1).

PSG vs. Lens: lo que les viene

Tras el partido entre PSG y Lens, el PSG se enfrentará como visitante al Olympique de Lyon en la cuarta jornada de la Ligue 1. El encuentro está programado para el domingo 3 de septiembre a la 1:45 p.m. en horario de Perú, y se llevará a cabo en el Groupama Stadium. En este partido, el equipo espera continuar sumando puntos en el torneo y mejorar su posición en la tabla.

Por su parte, Lens también jugará como visitante, en esta ocasión contra el actual líder de la liga, el Monaco. Este enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 2 de septiembre a las 2:00 p.m. en el Estadio Luis II. Los aficionados esperan que este partido sea emocionante y confían en obtener un buen resultado, ya que su equipo se encuentra en una posición baja en la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR