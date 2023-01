El francés Kylian Mbapee anotó cinco goles en el triunfo de 7 a 0 del PSG frente al Pays de Cassel. El partido —que no contó con la presencia de Lionel Messi— se desarrolló este lunes 23 de enero, en el Estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens. De esta manera, los de París, de visita, pasan los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

Solo necesitó 11 minutos, del primer tiempo, para que el astro galo —que estuvo presente los noventa minutos— concretará su triplete. Posteriormente, alargó las anotaciones a cuatro dianas, como ventaja, antes de que ambos conjuntos se fueran al descanso.

⚽️PSG le está ganando 0-1 como visitante al Pays de Cassel (equipo de sexta división), gracias a este gol de Mbappé

🔥Suma 26 G+A en 24 encuentros con los parisinos

✅Primer tanto del 2023 para el francéspic.twitter.com/U4BO9XVfRk — Merex (@Merex_ok) January 23, 2023

Hay que tener en cuenta que los locales se desempeñan en la sexta división del futbol francés. A pesar de ello, el Paris Saint-Germain no dudo en colocar a un once lleno de titulares, con excepción de Messi, que no fue convocado por el DT Christian Galtier.

La fiesta de goles prosiguió en el segundo tiempo. No paso mucho tiempo del inicio cuando, otra vez, Mbappe colocó el cuarto en su cuenta, pero el quinto de su equipo. Como para variar, a los 64 minutos, el español Carlos Soler puso el 6 a 0 a favor del PSG.

𝐆𝐎𝐀𝐋 | 𝖯𝖺𝗒𝗌 𝖣𝖾 𝖢𝖺𝗌𝗌𝖾𝗅 0-7 𝖯𝖲𝖦 (𝖬𝖻𝖺𝗉𝗉𝖾) pic.twitter.com/hy0ZbK70wy — EuroFoot (@eurofootcom) January 23, 2023

Finalmente, para sellar una noche mágica, ‘Donatello’ anotó su quinto, un repóker, a diez minutos antes de que concluya el compromiso, tras recibir un balón de su amigo Achraf Hakimi. De esta manera concluyó el partido, con total dominio de los dirigidos de Galtier.





