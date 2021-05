No podían sus declaraciones, más allá de encontrarse a cientos de kilómetros de distancia. Un escándalo fuera del fútbol que vinculó a Karim Benzema y Mathieu Valbuena, en 2015, provocó la ausencia de ambos jugadores en las convocatorias de la selección francesa. Sin embargo, hace unos días, el entrenador Didier Deschamps entregó la lista para la Eurocopa de junio con la sorpresiva vuelta del goleador de Real Madrid.

Luego del inesperado llamado, el jugador del Olympiakos se pronunció para valorar el retorno del ‘9’ de la ‘Casa Blanca’ al conjunto campeón del mundo. Asimismo, el hombre del elenco griego lamentó no ser considerado por el cuadro nacional y tampoco recibir una comunicación del actual seleccionador desde su última aparición con los galos, indicando que no ha recibido un trato justo en comparación del jugador del Real Madrid.

“Me decepcionó. Fue muy duro no regresar con el equipo. ¿Cuántos ejemplos hay de jugadores que no hacen una gran temporada o juegan poco y que van con la selección? Para ellos hay unas reglas, y para el resto, otras”, explicó Valbuena en una entrevista concedida al medio RMC Sports de su país.

Enseguida, Mathieu se centró en el rol que Benzema puede cumplir en la selección, luego de una larga ausencia. “Si puede aportar algo más a Francia, tanto mejor para los Bleus. Tanto si el equipo funciona como si no, Deschamps saldrá ganador. Si lo consigue, se dirá que lo ha logrado en un contexto difícil. Si no, no se le culpará. Sabe hacer sus listas y, puesto que en el ataque no tiene garantías, ha tomado su decisión”, sostuvo.

Finalmente, Valbuena descargó contra el técnico del elenco nacional, quien no le ha dado la cara desde la última convocatoria en la que fue considerado. “¿Si el seleccionador me llamó? No, y no espero nada de nadie. Yo vivo mi vida y disfruto en el campo. No espero nada de Didier ni de nadie”, sentenció.

Benzema celebró su regreso

En un mensaje publicado hace unos días en Twitter, Benzema se mostró “enormemente orgulloso de volver a la selección francesa y de la confianza que me han brindado”, además de dar las gracias a su familia, amigos, al Real Madrid y “a todos aquellos que me han apoyado y de dan fuerza a diario”.

Por su lado, Didier Deschamps explicó en una entrevista a la televisión francesa TF1, en la que anunció la lista de convocados, el porqué del regreso del delantero: “Para llegar a esta decisión, ha habido varias etapas. Nos hemos visto, hemos hablado largo y tendido”.





