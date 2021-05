Las preguntas sobre su futuro siguen siendo una cuestión incómoda para Zinedine Zidane, que prefirió eludir pronunciarse sobre su continuidad en Valdebebas, y pidió centrarse en el duelo que le podría dar a los ‘blancos’ la segunda Liga consecutiva, Real Madrid vs Villarreal. Eso sí, el técnico francés parece cada vez tenerla más clara y empieza a despejar su mente, con la cita con Florentino Pérez cada vez más cerca.

En la previa del duelo frente al ‘Submarino’ por la última fecha de LaLiga, el entrenador galo fue consultado sobre si el Madrid puede ser un mejor equipo sin él en el banquillo.

Zidane respondió con tal contundencia, que invita a reunir más pistas sobre su futuro: “Seguro, segurísimo”, respondió ‘ZZ’ y con una seriedad poco habitual en el francés, que no dejo lugar a la repregunta, pero sí para reflexionar sobre su temporada y sus jugadores. “Lo importante no es lo que voy a hacer yo, es el equipo”, dijo. “Tendremos tiempo de hablar de eso. Después de 37 jornadas, ¿piensas que vamos a perder tiempo en pensar en lo que va a pasar el próximo año?”, preguntó.

“Me han criticado muchísimo, es parte de la vida y del fútbol, pero pedí que nos dejen trabajar. Somos campeones de la última liga, y estos jugadores se merecen luchar hasta el final. Cambiamos la situación y lo estamos llevando hasta el límite, hasta el último partido. Vivimos para vivir estas emociones”, explicó sobre la remontada liguera.

“Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos en el campo me han salvado, lo han dado todo. Siempre les estaré muy agradecido. Que piensen eso es muy bonito como entrenador”, declaró. “Mis jugadores lo han dado todo de principio a final, con dificultades, con COVID y lesiones. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, soy muy crítico conmigo mismo. Soy un ganador, no me gusta perder. Yo en mi vida doy todo para ganar, esto es el ADN del Real Madrid”, añadió.

Cita con Florentino

De acuerdo a información que avanza el diario ‘As’, el último cara a cara entre Zidane y Florentino Pérez se producirá a inicios de la próxima semana, entre lunes o martes, en principio por confirmar entre ambas partes. Y el presidente llevará en una carpeta el plan que tiene entre manos para la próxima temporada.

El presidente del Madrid necesita saber cuanto antes si cuenta con Zidane para afrontar la reestructuración que pretende, que dará paso a nuevos valores de la cantera como Miguel Gutiérrez, el retorno de algún cedido importante como Martin Odegaard, o el fichaje de una nueva figura, sea Kylian Mbappé o Erling Haaland.

‘Zizou’ tiene la palabra, y en caso su respuesta sea la de dar un paso al lado, entonces sí Florentino Pérez y su directiva tendrán que volcarse a la búsqueda de un entrenador, que pueda brindarle la seguridad que necesita el hincha en un corto y mediano plazo.

