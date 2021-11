La condena de un año de cárcel exento de cumplimiento a Karim Benzema ha hecho estallar al principal protagonista de una historia que se remonta al 2015, Mathieu Valbuena. El exseleccionado francés se pronunció sobre la sentencia del Tribunal de Versalles y ha cargado toda su artillería contra el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Le Graet, al que ha tildado de fantasma, al ser preguntado por el poco apoyo recibido recientemente de parte de la institución gala.

“Es más un fantasma que un presidente. Me sorprendió mucho su actitud, aunque nada me sorprende en este entorno. He recibido muy poco apoyo de la selección francesa. Y el señor Le Graet… Cuando estuve en la buena época de la selección francesa, me lamía las botas. En cambio, cuando desaparecí del radar, es el señor fantasma. Quizá perdió mi número”, dijo Valbuena en entrevista al programa Rothen en RMC Sport.

Además, agregó: “No recibí ningún apoyo. Es una pena, porque soy víctima de todo esto. Es la verdad, aunque haya gente que pueda dudarlo. Me costó uno o dos años de la selección francesa. Cuando te codeas en lo más alto de la selección, que es como un premio, desaparecer así es complicado”.

También tuvo palabras para Benzema, del que no le molesta que haya vuelto a la selección francesa: “Ahora mismo, la selección francesa tiene necesidad de los mejores jugadores del mundo. Nunca he mezclado este affaire con la parte futbolística respecto a Karim Benzema”.

Condenado a un año de prisión

Este miércoles, el Tribunal de Versalles comunicó su sentencia de un caso que salió a la luz hace seis años, en la que declaró culpable de complicidad al del Real Madrid. “Karim Benzema se involucró personalmente con insistencia para tratar de convencer a Mathieu Valbuena para que se reuniera con su hombre de confianza”, explicó el tribunal, según recoge el diario ‘L’Equipe’.

La Fiscalía había solicitado para Benzema una pena de prisión condicional de diez meses y una multa de 75.000 euros, una solicitud que la defensa del futbolista había considerado fuera de lugar porque no había hecho “nada” y pidiendo su absolución.





