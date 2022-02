Son días tensos y hasta cruciales en las capitales de Francia y España. El PSG y el Real Madrid chocan dentro de poco más de 24 horas en el Parque de los Príncipes, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, la eliminatoria no es lo único que tiene la atención de ambos clubes, pues el acercamiento entre Kylian Mbappé y la entidad ‘blanca’ también roba el sueño a más de uno. Y desde París ya hacen sonar las campanas de matrimonio.

De acuerdo a información que revela el medio ‘Le Parisien’, el más cercado a toda la actividad del cuadro parisino, habla precisamente del protagonismo de Mbappé en el choque entre PSG y el Madrid, y da casi da por hecha la marcha del jugador al Bernabéu.

El medio francés explica que al menos en tres ocasiones, el Real Madrid ha querido fichar a Mbappé y califica esta relación como “10 años de coqueteo”. El periódico no duda en asegurar que “el matrimonio está cerca, tal vez incluso inminente”.

El campeón del mundo en Rusia 2018 ya ha dejado claro que lo va a dar todo por el PSG hasta final de temporada, cuando acaba su contrato con el club parisino, que ha intentado por todos los medios que su estrella renueve, pero éste le ha rechazo todas las ofertas.

Incluso, hace solo casi una semana, en alemania el diario ‘BILD’ informó que Mbappé y el Madrid llegaron a un acuerdo para unir sus caminos la próxima temporada, aunque el anuncio no se hará oficial hasta que acabe la eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre los ‘blancos’ y parisinos.

Pero lo más resaltante es el acuerdo al que habrían llegado ambas partes, pues ‘Kiki’ se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo: cobrará en el Bernabéu 50 millones de euros brutos al año, siempre según la citada fuente.

Su decisión no está tomada

El delantero francés, que viene de marcar con el cuadro parisino en las últimas fechas ante el Lille y Rennes por la Ligue 1, dejó caer un ‘bombazo’ en tienda merengue hace unos días sobre su futuro en el mercado de fichajes de verano próximo.

“Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”, dijo Mbappé en declaraciones para ‘Prime Video’. Si bien esto no apunta nada nuevo, pues ya lo ha señalado anteriormente, lo que apuntó después si ha puesto de nervios al madridismo.

“Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario”, advirtió el delantero galo, que acaba contrato con el PSG a final de temporada.

