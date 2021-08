Entra al juego un viejo agente que hasta ahora no se había tenido en cuenta en la ‘ecuación’ y pulso entre ambos clubes por el delantero francés, su anterior club, el AS Mónado. El París Saint-Germain (PSG) aceptaría un traspaso de su estrella Kylian Mbappé por una nueva cifra: 220 millones de euros, 60 más de los ya ofrecidos por el Real Madrid, informó el diario ‘Le Parisien’.

De acuerdo al citado diario, esta cantidad amortiguaría los 35 millones que el PSG tiene que desembolsar al Mónaco, club anterior de Mbappé. Esta cláusula se acciona en caso de renovación del joven prodigio o venta. La entidad parisina ya pagó 145 millones por el delantero francés.

El director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, aclaró este miércoles que la oferta (160) del Real Madrid era insuficiente, teniendo en cuenta, alegó, lo pagado en 2017 por el jugador de Bondy. Leonardo aludía en sus cuentas a los 145 ya pagados más los 35 millones acordados con el Mónaco.

El directivo del club francés no descartó la salida de atacante campeón del mundo -actualmente de 22 años-, pero avisó que sería “bajo las condiciones” que imponga el club de la capital francesa. No obstante, asumió que no se puede retener a un jugador que quiere marcharse.

El contrato de Mbappé con el PSG acaba en junio de 2022 y podría comprometerse gratis con otro club en cuatro meses. La no salida de Mbappé en este mercado les impediría ingresar casi la misma inversión realizada por el ariete hace cuatro temporadas, o incluso más en función de los pluses. Una cantidad que no recibirían si el jugador firma con los ‘blancos’ el próximo mes de enero, cuando sea agente libre al estar en su último año de contrato.

El gran objetivo del presidente madridista Florentino Pérez es estrenar el nuevo estadio Santiago Bernabéu el 11 de septiembre con Mbappé como el gran reclamo y nuevo ídolo del madridismo.

