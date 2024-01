Tras conseguir su quinta Supercopa de Francia con el París Saint-Germain, Kylian Mbappé fue uno de los jugadores de la escuadra parisina en atender a los medios de comunicación, respondiendo la esperada consulta sobre su futuro futbolístico. Si bien todo parecía indicar que ‘Kiki’ tenía todo listo para salir del Parque de los Príncipes, el astro francés sorprendió al revelar que aún “no ha tomado una decisión”. Asimismo, señaló que ha llegado a un acuerdo con Al Khelaïfi, presidente de la institución, en el que ninguna de las partes saldría perjudicada en caso abandone la capital francesa.

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, señaló el internacional francés, asegurando que no saldrá sin dejar ganancias al club.

Eso sí, a diferencia de 2022, el capitán de la Selección de Francia aseguró que no alargará su decisión, si es que logra definir lo que quiere para su futuro. “En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa”, sostuvo.

Cabe resaltar que Kylian Mbappé fue uno de los más destacados en la final de la Supercopa contra el Toulouse, anotando el segundo gol con una gran jugada en la que sentenció prácticamente el encuentro. Por el momento, su futuro no corre prisa, teniendo a la directiva del PSG muy optimistas para una renovación de contrato.

¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.