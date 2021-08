Vivió un momento tan inusual como contradictorio. El sábado fue el primer partido de la temporada de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes y también pudo ser el último como jugador del PSG. El delantero francés fue pifiado en la presentación oficial del equipo previo al duelo ante el Estrasburgo (por la fecha 2 de la Ligue 1), pero tras el partido dejó una conmovedora escena que para muchos ha sido la de su despedida del club parisino.

Mbappé se alejó del resto de sus compañeros, que aplaudían y agradecían a los hinchas su presencia y aliento, y dejó un gesto tan emotivo como significativo, totalmente en solitario y una notoria tristeza en su rostro, a pesar de que anotó y dio una asistencia. El video ya es viral en redes sociales.

El futuro del futbolista entra en su hora decisiva. El central no renovará contrato, tal y como adelantó Mohammed Saeed Alkaabi, el jeque que anunció la llegada de Messi al PSG, y queda por ver si se marchará este verano dejando una suma al club parisino o se irá el otro año totalmente gratis.

El mercado cierra el 31 de agosto y hasta el último minuto Florentino Pérez intentará cerrar esa ‘operación’. De acuerdo a información de ‘L’Equipe’, el Madrid ha subido en 30 millones de euros la oferta que hace unos días le presentó al PSG por Mbappé. Es decir, la propuesta de los ‘blancos’ ha pasado de 120 a 150 millones.

Mañana anuncia su futuro

‘La Gazzetta dello Sport’ reveló el jueves, por primera vez, cuál ha sido la reacción del francés luego de la llegada de Lionel Messi. El medio señala que no conoce las verdaderas razones, pero que contento no está. Este lunes anunciará si continúa o no en el equipo o partirá al Santiago Bernabéu.

‘ABC’ se sumó a los rumores de la salida del exMónaco e incluso reveló cómo sería su contrato. El delantero firmaría por seis temporadas, es decir, hasta el 2027, con un salario de 25 millones de euros netos por año y una prima por incorporación de 40 millones, como adelantó ‘Marca’.





