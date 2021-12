El delantero francés es pretendido por el Real Madrid después de que el pasado mercado de fichajes no se pudiera concretar su llegada al Bernabéu. En menos de un mes será libre de negociar su futuro por su cuenta con el club que desee, pero Kylian Mbappé no despeja la duda de si seguirá en el PSG o se irá al Bernabéu. Lo que sí tiene claro es que, pase lo que pase, jugará “en un gran club”, como ha reconocido en una entrevista para ‘Amazon Prime’ con Thierry Henry.

“¿Mi futuro? No es fácil. Pase lo que pase, jugaré en un gran club”, dijo el galo, que reconoció hace pocas semanas que intentó irse al Real Madrid esta temporada, aunque el emir de Qatar y el presidente Al Khelaifi se lo impidieron.

“La gente me pregunta si me decepcionó esa situación. Un poco, sobre todo al principio”, admitió el de Bondy, aunque también dejó en claro que su compromiso no ha cambiado. “Soy parisino y quiero al club, estoy en casa con mi familia”.

Un momento importante fue en la Eurocopa, cuando pudo ver la situación desde fuera del PSG: “En la Euro me hacía muchas preguntas. Hablé mucho con mis padres, sabía que quería salir, me decían que me concentrara en el campo. Tal vez puse demasiada energía en otros cosas”, confesó.

Florentino Pérez y compañía podrán empezar a negociar con el delantero francés a fin de tener su ficha para la próxima temporada, con el objetivo de convertirlo en el nuevo ‘galáctico’ del equipo, y hacer un tridente con Karim Benzema y Vinicius Junior.

La actualidad en el PSG

El cuadro parisino no pasa por su mejor momento, ni en Champions ni en la Ligue 1, algo que Mbappé, ha dicho, no se puede negar y explica su relación en el campo al lado de Neymar y Messi.

“No podemos escondernos. Somos conscientes de que tenemos que hacer más cuando tenemos jugadores de este nivel”, comentó. “¿Si soy el jefe? Eso no importa. El objetivo es que los tres estemos en buenas condiciones”, apuntó sobre el tridente ‘MNM’.

“Soy el mejor pasador de la Ligue 1, y también de la Champions. Eso demuestra que no soy un egoísta que solo piensa en marcar. De todos modos sé que tengo que hacerlo mejor”, finalizó.

