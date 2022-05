Kylian Mbappé continuará con PSG hasta el 2025, luego de aceptar la oferta de los directivos parisinos y extender su vínculo. En los últimos meses, se especuló que el francés tomaría la decisión de dejar el equipo en junio de este año para poder dar el gran salto de calidad y firmar con el Real Madrid, pero esto no fue así.

Este lunes, a pesar de que el anuncio ya se había hecho oficial el pasado sábado, previo al inicio del encuentro ante Metz, el delantero y el presidente de la institución, Al-Khelaïfi, se juntaron en la sala de conferencias del Parque de los Príncipes para anunciar la renovación.

La conversación con los medios dejó frases importantes que rápidamente dieron la vuelta al mundo. Entre ellas, las que más resaltan es el mensaje que envió el jugador a la directiva del Santiago Bernabéu, luego de rechazar la oferta que le realizaron.

Kylian dejó claro que “siempre” soñó con vestir la camiseta del Real Madrid; sin embargo, tendrá que ser en otra oportunidad. “La llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima”, dijo el delantero.

Así mismo, el futbolista explicó que la decisión de continuar en PSG la tomó hace pocos días. “La tomé la semana pasada, pero no le dije nada a mis compañeros y el club quería que guardara silencio”, agregó.

“He aprendido a mirar justo delante de mí, hoy firmo un nuevo contrato y espero que sea mi mejor elección. Hace un año no pensaba estar aquí. Es una nueva era y no sé qué pasará en el futuro. No sé que pasará en tres años”, subrayó Mbappé, que no descarta salir pronto del equipo.

Se especuló que el exMónaco tendría otras funciones en PSG tras su renovación. Incluso, algunos medios dijeron que tendría la potestad de elegir quiénes se quedan y quiénes se van este verano.

“Me voy a limitar al fútbol, al juego, no tengo otras funciones. Es verdad que quería irme antes, pero ahora el contexto era diferente. No quería irme así de mi país, mi historia aquí no ha terminado, quiero ganar más”, finalizó Kylian.

🆒✨ @KMbappe à la rencontre des supporters devant le Parc des Princes ! 🏟️#𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧𝐂𝐞𝐬𝐭𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 🔴🔵 pic.twitter.com/t1kaUvwmDD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2022

