Desde el Groupama Stadium, PSG vs. Lyon se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 4 del Torneo Apertura 2023 de la Ligue 1. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será crucial para ambas escuadras que necesitan sumar puntos, comenzará a la 1:45 de la tarde, hora de Perú. La transmisión del partido estará disponible en ESPN3, Star Plus, Bet365, Fanatiz y Fútbol Libre para todo el continente. El equipo dirigido por Luis Enrique no ha tenido un inicio de temporada ideal, ya que empató en las dos primeras fechas y finalmente logró una victoria ante Lens por 3-1. Mira el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor.

PSG vs. Lyon por ESPN 3 y Star Plus: revisa los horario y dónde ver el partido de Ligue 1. (Vídeo: @PSG_espanol).

PSG vs. Lyon: posibles alineaciones

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Lucas Hernández, Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Asensio, Mbappé. Olympique de Lyon: Riou; Kumbedi, Caleta-Car, Diomande, Tagliafico; Tolisso, Maitland-Niles; Cherki, Caqueret, Barcola, Sarr.