Hasta que Lionel Messi no firme su renovación, todo puede suceder. Y pese que en el FC Barcelona son optimistas con la continuidad del argentino y el plan que ya le han presentado, en el PSG no se quieren dar por vencidos. El club francés quiere a una gran estrella para ganar la Champions de una vez por todas, lucharán Mbappé, y van a insistir por Leo.

De acuerdo a información que avanza el medio francés ‘Le Parisien’, el Paris Saint-Germain ya está planificando la próxima temporada con Leo Messi, pues no lo descartarán hasta que el rosarino no haya firmado su nuevo contrato con el Barcelona.

El club francés se ha chocado nuevamente contra la pared de la Champions y podrían quedarse sin Ligue 1, de modo que la directiva planea un fuerte cambio, alista un equipo de ensueño y además de Messi, intentará convencer a Neymar de seguir.

Salah, plan ‘B’

Armar un ataque con Messi, Neymar y Mbappé suena a un sueño casi utópico, por lo que en el Parque de los Príncipes se han planteado otra alternativa en caso no poder con Leo: irían por Mohamed Salah.

El delantero de 28 años acaba contrato en 2023. Sin embargo, el africano hace ya algunos meses que no tiene nada clara su continuidad en la escuadra de Anfield.

“Nadie me está hablando de eso, así que no puedo decir mucho. Nadie en el club me está hablando de nada, así que no lo sé”, señaló hace algunos días a ‘SKY’.

Otros fichajes

En el camino PSG también intentará reforzar la mitad del campo y hay nombres como el de Camavinga, Wijnaldum, Serge Aurier o Emerson encima de la mesa. Además, Mauricio Pochettino seguirá al frente del proyecto aunque el club se quede sin la Ligue 1.

Neymar depende de Leo

PSG ya ha filtrado que tiene preparada la oferta “inalcanzable” para intentar convencer a Leo. Al argentino le ofrecen un contrato de dos años con uno tercero opcional y envolverlo en oro con su salario, en una de las grandes capitales del mundo.

Según TNT Sports Brasil, Neymar estaría dispuesto a cederle el número ’10′ a su excompañero en el equipo de la Ciudad Condal. Con la renovación de su contrato casi resuelta (termina en 2022), tal como lo anunció hace unos días el brasileño, los grandes amigos podrían reencontrarse en París.

