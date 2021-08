Es posible que Ángel Di María sea el futbolista más emocionado con el fichaje de Lionel Messi por PSG. De hecho, el extremo confesó que está viviendo un sueño con el arribo de su compatriota a la capital de Francia. Y este último sueño se cumplió unas semanas después de alcanzar la gloria con la selección argentina en el estadio Maracaná y con gol incluido en la gran final contra Brasil.

“Estoy más que feliz. Se me cumplieron todos los sueños en un mes: ganar la Copa América y poder jugar con Leo en el mismo equipo, es lo que siempre deseaba. Todavía no caigo. Hoy fue el primer entrenamiento, es algo único para mí”, expresó el ex Real Madrid en una conversación con la cadena internacional ESPN.

Enseguida, Di María reconoció que la contratación de Leo Messi aumenta la presión alrededor de ‘Les Parisiens’. El gran objetivo del proyecto siempre ha sido desde siempre levantar la Champions League. Ahora, con el ex Barcelona en el equipo y las grandes figuras que ya estaban (Neymar, Mbappé, Keylor Navas…), la responsabilidad será mayor.

“Al llegar Leo es obvio que la Champions es lo principal, más que antes, pero con la tranquilidad de que nos conocemos de la selección y ‘Ney’ lo conoce del Barça. El DT tiene que armar el equipo, hay muchos jugadores, no será fácil, será difícil armar un 11. Al que le toque, intentará hacer lo mejor. Es lo principal. Hay que ir paso a paso”, explicó el ex Manchester United.

La historia en Ibiza

Antes de que Messi firme por dos temporadas con el PSG, hubo una fotografía que circuló en las redes sociales y que generó diversos comentarios en torno al futuro del crack, quien en ese momento tenía un acuerdo para seguir en Barcelona. En la postal, Lionel se dejó ver con Di María, Leandro Paredes, Neymar y Marco Verratti.

Lionel Messi se juntó con Neymar, Di María, Paredes y Verratti hace unos días, antes de fichar por PSG. (Foto: Instagram)

Cuando el club presidido por Joan Laporta difundió el comunicado para informar que el goleador y la institución seguirán por caminos separados y luego ‘Les Bleus’ se movieron para conseguir el fichaje, los usuarios aseguraron que esa reunió en Ibiza fue clave para que el antiguo 10 de los culés cambie de idea.

Lo cierto es que no ha sido tanto así y Di María contó lo que en realidad sucedió. “Ya lo explicó Leo. Se armó ahí, fue casualidad. Nos íbamos a juntar con él y con Paredes, pero justo cayó Ney que nos invitó a la casa y Verratti que se sumó después. Lo jodíamos (a Messi), le decíamos que viniera, pero él ya tenía todo arreglado con Barcelona y nos dijo que les habían dicho a los nenes que se iban a quedar. Y después de la nada se dio vuelta la historia…”, reveló.





