Abandonar Barcelona (la ciudad y el club) no ha sido fácil para Lionel Messi y su familia. De hecho, el delantero reveló cómo afectó la decisión de marcharse de la Ciudad Condal a su esposa Antonela Roccuzzo y a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Eso sí, el futbolista también hizo mucho para convencer a sus engreídos sobre los beneficios de trasladarse a París, la capital de la moda.

“El golpe fue duro para toda la familia. Antonela acompaña a donde sea. Si bien estaba mal, desde el primer momento me bancó y apoyó: estaba preparada para lo que fuese”, inició el nuevo jugador de PSG. Enseguida, el capitán de la Selección Argentina contó lo que le dijo a sus vástagos sobre el nuevo destino al que llegaron.

“Y los nenes un poco de todo, ¿no? Un poco de la ciudad, de Disney, de París, de la Torre (Eiffel), un poco de todo... La verdad era difícil, sobre todo para Thiago, que es el más grande y el que más entiende”, explicó el goleador de 34 años en una conversación con Christian Martin, el corresponsal de ESPN.

En otro momento, siempre hablando de lo relacionado con sus seres queridos, el 30 de ‘Les Parisiens’ se ocupará de buscar un lugar para vivir. “Hablé con ‘Fideo’ Di María, con ‘Lea’ Paredes, con Neymar de alguna posibilidad donde poder vivir, del colegio de los nenes, pero todavía no tengo nada definido. Hay que mirar, conocer... ya nos acomodaremos”, agregó el futbolista al respecto.

Por lo pronto, el astro se meterá de lleno en las labores con el PSG. “Mañana (por el jueves) ya empiezo a entrenar, después de que pase todo esto. Mi familia seguramente vuelva a Barcelona a terminar de acomodar todo hasta que empiecen el colegio los nenes. Y después nos juntaremos otra vez acá”, explicó.

Lionel Messi jugó con sus tres hijos en la cancha del PSG. (Video: Instagram)

El debut de Leo Messi debe esperar

“No sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, expresó el jugador de 34 años a los periodistas presentes.

Eso sí, el argentino reiteró el deseo que tiene por saltar a la cancha para defender su nueva camiseta. “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”.

Antonela Roccuzzo compartió una imagen con Lionel Messi y sus hijos. (Foto: Instagram)





