Jalón de orejas es poco. Tremendos palos son los que le han caído a Lionel Messi en Francia, luego del empate sin goles del PSG ante Niza en el Parque de los Príncipes, el mismo día que el rosarino presentó su séptimo Balón de Oro a las gradas parisinas. Un galardón que ya ha traído polémica en opiniones entre futbolistas y entendidos del fútbol. Los principales diarios galos han sido muy críticos con el rosarino.

Para empezar, el diario ‘Le Parisien’, medio más afín al PSG, describe el partido del argentino ayer como “una actuación indigna para un siete veces ganador del Balón de Oro”. Y le ha dado un 3 como puntuación.

En esa misma línea, y con igual puntaje, el ‘L’ Equipe’ destroza a Leo y critica su posición de falso ‘9′. “En ausencia de Neymar, jugó como falso nueve. En la línea de las últimas salidas decepcionantes, no pudo salvarse por gestos decisivos como sí hiciera ante el Saint-Étienne, algo que podría haber cambiado si Mbappé hubiera aprovechado su gran pase en el minuto 64″, describe el prestigioso periódico francés.

Leo Messi tiene tan solo un gol en 16 jornadas de la Ligue 1 y en París comienzan a preocuparse de la falta de olfato goleador del rosarino.

A Mbappé también lo destrozaron

Desde luego, Leo no fue el único señalado. Kylian Mbappé fue igual o más criticado por los medios galos. “Estuvo igual de poco inspirado que sus dos compañeros ofensivos. A excepción de un buen disparo en el minuto 27 que repelió Benítez, el campeón del mundo, alineado en la banda izquierda, ha estado lejos de lo que es capaz de hacer. Falló un mano a mano en el minuto 64 ante el portero del Niza”, subraya ‘L’Équipe’.

Cristiano dejó un ‘bombazo’

La cuenta de Instagram dedicada al luso ‘cr7.o_lendario’, se mostró en una publicación muy en contra de que Messi fuese el ganador del Balón de Oro, y defendía su postura de que el justo ganador era Cristiano, del cual resaltaron sus logros en el año.

Hasta ahí no había ninguna sorpresa, tratándose de una cuenta de fanáticos. Sin embargo, el ‘bombazo’ cayó con un comentario del propio jugador del Manchester United, que no solo se mostró a favor de la publicación con su ‘me gusta’, sino con lo que soltó: “Factos” (‘Hechos’ en español) y con dos emojis: el de dos ojos y el de pulgar hacia arriba, en una clara muestra de estar en apoyo con la situación en particular.

