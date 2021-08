Lionel Messi prometió que desde el jueves iniciaba con las actividades para ponerse en buena forma física y de esa manera quedar listo para el esperado debut con el PSG. Entonces, el delantero asistió al centro de entrenamiento para cumplir con la primera sesión de trabajo y, de paso, tenía contacto con los integrantes del plantel de cara a la presente temporada.

Luego de la jornada de labores, el atacante de ‘Les Parisiens’ expresó las sensaciones que experimentó en el club de la capital de Francia. “Primer día. Feliz y agradecido por el recibimiento”, escribió brevemente en una publicación que realizó a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

También subió Leo Messi un video en el que seleccionó los mejores momentos de la sesión en el PSG. Desde la puerta, el argentino sintió toda la amabilidad y hospitalidad por parte de los trabajadores. Luego, el nuevo ‘30′ de ‘Les Bleus’ volvió a verse con el entrenador Mauricio Pochettino, quien le dio un fuerte abrazo.

Hubo saludos fraternos y cargados de buena onda con Keylor Navas y Sergio Ramos, sus antiguos rivales en los clásicos de España. Asimismo, el resumen mostró un encuentro con Mbappé, quien le contestó con una sonrisa. No solo eso, el crack francés y el ex Barcelona estuvieron juntos en actividades grupales con la pelota.

El astro arrancó el día en el gimnasio, donde hizo trabajos personalizados. Enseguida, el goleador histórico de los catalanes saltó a la cancha, donde se le pudo ver al lado de sus compatriotas Ángel di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi. El día terminó marchándose a los vestuarios, acompañado por su gran amigo: Neymar.

El primer día de Lionel Messi. (Foto: PSG)

El debut queda pendiente

Por ahora, no. De hecho, el delantero dijo que “no sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, expresó.

Eso sí, el astro argentino reiteró el deseo que tiene por saltar a la cancha para defender su nueva camiseta. “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”, remató.





