En muchas ocasiones Keylor Navas tuvo como rival a Lionel Messi. Por aquello años, cuando el costarricense militaba en el Real Madrid y el argentino en el Barcelona, nunca imaginó que unas temporadas después ambos compartirían el mismo equipo. Con el arribo de la ‘Pulga’ a PSG, el arquero se ha convertido en uno de los futbolistas con que mejor congenió el exBarcelona.

En diálogo con Radio Columbia, Navas destacó que pese a que el capitán de la Selección Argentina posee un gran talento natural, esto no lo hace exento de seguir entrenándose duro cada día.

“Leo es una gran persona. Lo conocía de las veces que habíamos jugado en contra pero ahora que compartimos tiempo es super bonito porque veo que es alguien humilde, sencillo y trabajador. Tiene un don que Dios le dio diferente a todos los demás, pero en los entrenamientos trabaja mucho y eso nos motiva muchísimo”, contó.

“Es bonito compartir vestuario de nuevo con él porque en Madrid hicimos una gran amistad tanto nosotros como nuestras familias. Él nos va a ayudar muchísimo en el equipo y en la vida externa al fútbol es bueno porque tener gente buena alrededor ayudar muchísimo”, añadió el futbolista de 34 años.

PSG no solo sumo a Messi para esta temporada. El conjunto francés realizó un fichaje ‘bomba’ en cada una de sus líneas. Tras ganar la Eurocopa, Gianluigi Donnarumma se unió a las dilas del equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Una dura competencia para Keylor, quien dejó sentada su posición.

“La gente cree que no tengo competencia. Siempre hay otro portero que quiere jugar y siempre va a ser así. Lo único que siempre pido es que me dejen competir. Me siento bien y me estoy esforzando muchísimo, trabajando día a día. Todos queremos jugar todos los partidos y yo no soy una excepción. Nunca me han regalado nada y sólo quiero competir para sacar el 100% de nosotros”, afirmó.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.